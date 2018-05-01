台大想要完全自治？陳昭姿這麼說

台大校長遴選案，被教育部以有適法疑慮，駁回管中閔當選台大校長。台大校園拉起布條，強調「大學自主、還我校長」。（圖／本報資料照片，鄧博仁攝）

友善列印
中時電子報

台灣大學校長遴選案，教育部27日指出，因有重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受遴選結果，駁回管中閔當選台大校長案，並要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。對此，私立大學校院協進會發聲明指出，大學自治是憲法保障學術自由的核心價值，公私立大學校長的遴選，是大學法第9條明白揭示的大學自治事項。不過，陳總統民間醫療小組發言人陳昭姿在臉書表示，台大想要完全自治還是有條件的。

國立台灣大學1月10日送出中央研究院院士、台大財務金融系特聘教授管中閔當選校長的遴選結果。教育部遲至27日晚間始表示，台大校長遴選有重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受遴選結果，駁回管中閔當選台大校長案，並要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。

各大學隨即發起抗議，包括：台大黃絲帶運動、台大新五四運動、清華429宣言、國立大學院校協會聲明、私立大學院校協會聲明、以及各大學「我們不再沉默了」連署。

其中，前台大校長李嗣涔指出，「大學自主價值淪喪，全國師生應群起反抗」。私立大學校院協進會強調，「大學自治是憲法保障學術自由的核心價值，公私立大學校長的遴選，是大學法第9條明白揭示的大學自治事項」。

不過，陳總統民間醫療小組發言人陳昭姿在臉書表示，「台灣大學本年度接受政府經費>67億，部份人士以違反大學自治來指控拔管，很容易駁斥。我們都付出了稅金來助養台大，台大想要完全自治還是有條件的。」她也表示，「所謂好學校，是好在學生，不是好在老師 ，更不是好在校長。」

(中時電子報)

驚天動地！ 藍營的「他」與賴清… 徐國勇稱集會不能戴面具 看看當…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。