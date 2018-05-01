台大想要完全自治？陳昭姿這麼說

2018年05月01日 00:01 中時電子報 丁世傑

台灣大學校長遴選案，教育部27日指出，因有重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受遴選結果，駁回管中閔當選台大校長案，並要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。對此，私立大學校院協進會發聲明指出，大學自治是憲法保障學術自由的核心價值，公私立大學校長的遴選，是大學法第9條明白揭示的大學自治事項。不過，陳總統民間醫療小組發言人陳昭姿在臉書表示，台大想要完全自治還是有條件的。

國立台灣大學1月10日送出中央研究院院士、台大財務金融系特聘教授管中閔當選校長的遴選結果。教育部遲至27日晚間始表示，台大校長遴選有重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受遴選結果，駁回管中閔當選台大校長案，並要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。

各大學隨即發起抗議，包括：台大黃絲帶運動、台大新五四運動、清華429宣言、國立大學院校協會聲明、私立大學院校協會聲明、以及各大學「我們不再沉默了」連署。

其中，前台大校長李嗣涔指出，「大學自主價值淪喪，全國師生應群起反抗」。私立大學校院協進會強調，「大學自治是憲法保障學術自由的核心價值，公私立大學校長的遴選，是大學法第9條明白揭示的大學自治事項」。

不過，陳總統民間醫療小組發言人陳昭姿在臉書表示，「台灣大學本年度接受政府經費>67億，部份人士以違反大學自治來指控拔管，很容易駁斥。我們都付出了稅金來助養台大，台大想要完全自治還是有條件的。」她也表示，「所謂好學校，是好在學生，不是好在老師 ，更不是好在校長。」

(中時電子報)