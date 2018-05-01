老翁求醫重振雄風 怎奈手術失敗剩尿尿功能

示意圖(圖/達志影像/Shutterstock)

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中時電子報

一名喪偶多年的男子，經朋友介紹認識了小她10歲的女生，為了和年輕女友魚水之歡，決定到醫美診所做陰莖「私密手術」，以便重振雄風迎接第二春，但是，手術失敗後組織會死，原本15公分的「那話兒」，被切到剩下1公分尿尿功能，氣得他告上診所。

這名63歲的男子因罹患攝護腺癌，動手術後部分喪失性能力，並在喪妻多年後，年認識新女友，兩人情投意合，決定生活一起。據《鏡週刊》報導，男子為重振雄風，決定到某醫美診所做「充水式人工陰莖」植入手術，希望能改善性功能障礙，手術開價35萬元。

《ETtoday 新聞雲》報導，這名本欲重振雄風，卻只剩1公分尿尿功能的崩潰男說，當初講好用「自動式充水人工陰莖」，但被麻醉躺上手術檯時，卻被改成「手動的折疊式人工陰莖」，等他醒來醫師才告知，因龜頭萎縮，充水式的裝不上去，決定改裝折疊式。

回家後，「那話兒」手術傷口出現瘀青、破皮，最後甚至麻木無知覺，他回診時，醫師卻稱一切正常，每天打消炎針、換藥，但情況並未改善。直到生殖器開始流膿、發臭，到大醫院就診，卻為時已晚，必須整支切除，否則恐引發敗血症，到時就小命難保，切除組織壞死部分，「那話兒」剩下約1公分，不但無法享魚水之歡，還得蹲著上廁所，簡直與「太監」沒有兩樣了。

(中時電子報)

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