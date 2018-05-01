徐國勇稱集會不能戴面具 看看當年民進黨怎做

民國78年11月22日，當時綠營在台北縣中和運動場一場政見發表會，演講人在無數面具的掩護中，發表演講然後消失。（圖／本報資料照片）

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中時電子報

反軍改團體八百壯士於4月25日下午在在中山南路、濟南路口立法院前與警方爆發激烈推擠。行政院發言人徐國勇於4月26日表示，集會遊行法規定，參與集會不可以帶面具，但反軍改團體在臉上塗迷彩、戴面具激烈陳抗。

根據集會遊行法第14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得為必要之限制，其中第6款規定，關於妨害身分辨識之化裝事項。因此警察機關在准許集會遊行時，都會要求負責人簽訂切結書，要求參與民眾不得戴面具、化妝。

不過時空回到民國78年11月22日，當時綠營在台北縣中和運動場的一場政見發表會，演講人在無數面具的掩護中，發表演講然後消失。

2009年綠營發起517遊行，警方也禁止戴面具遊行，當時綠營民代大罵經違反人權。

2014年5月，施明德文化基金會在凱達格蘭大道發起遊行，「不能帶面具妨礙身分辨識」的規定當時即被痛批剝奪集會遊行的權利。

2016年行政院版的集會遊行法修正草案，擬刪除第14條集會遊行限制之規定，但因故遲至今日未完成修法。

民進黨過去曾戴面具集會，並痛批限制戴面具是剝奪人民權利，部分立委也主張刪除集遊法第14條，至今卻未完成修法。現卻引用集遊法第14條指責反軍改團體集會時塗迷彩違法。解決之道，似宜盡早完成刪除集遊法第14條之規定，始能免除爭議。

(中時電子報)

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