屏東苦瓜豐收價跌 農民拚外銷新加坡

屏東苦瓜今年盛產，品質又大又好，價格卻直直落，萬福蔬果生產合作社和縣府合作，外銷2.5噸苦瓜到新加坡，解決過產問題。（潘建志攝）

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屏東苦瓜今年價格卻直直落，萬福蔬果生產合作社經理陳勝利（右）和縣府農業處副處長鄭永裕（左）聯合推薦白鑽石苦瓜，目前已外銷2.5噸苦瓜到新加坡，很受歡迎。（潘建志攝）

受惠於今年春天好氣候，屏東苦瓜這一期大豐收，肉質佳又碩大，品質一極棒。不過因盛產「瓜賤商農」，產地價從3月的1台斤80元左右，跌到現在11到13元，急得趕緊找通路。幸好日前新加坡訂了2.5噸，30日進行封櫃，稍稍解決燃眉之急。

新園鄉萬福蔬果生產合作社和30多名苦瓜農合作，種植約20公頃苦瓜。經理陳勝利說，苦瓜一年產兩期，這期氣候極佳，苦瓜品質好且產量多，長得漂亮又碩大，平均每條800公克以上，比往年每條400到500公克大了許多，肉質也飽滿，香氣十足。

不過因產量太多，產地價從3月開始一路下跌，甚至連每台斤15元的成本都不到，讓農民的心淌血。為了止血只能找外銷通路，萬福蔬果生產合作社兩年前曾外銷「白鑽石」苦瓜到新加坡，這次和縣府及貿易商合作簽下2.5噸的訂單，供給當地超商及餐廳。

陳勝利說，白鑽石苦瓜表面突出明顯，果皮厚實且果肉細緻，果色雪白晶瑩，味道微微帶有苦澀，不過咀嚼後會回甘，又帶有濃濃苦瓜清香。新加坡當地苦瓜以綠色為主，所以白色苦瓜特別吸睛，加上獨特清香的口感，非常受到歡迎。

縣府農業處副處長鄭永裕說，屏東苦瓜產量占全國4成，今年苦瓜的品質真的非常棒，鼓勵大家多多食用。苦瓜含苦瓜鹼及豐富的維他命B、C，涼拌苦瓜、苦瓜雞湯、鹹蛋炒苦瓜等都是美味佳餚。

(中時 )

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