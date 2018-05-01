政府沒補助自己贊助！大鵬灣東方酒店推優惠

國內遊旅不振，東港的大鵬灣東方渡假酒店等不到政府補助南部觀光，自提補助優惠，希望吸引更多遊客入住。圖為大鵬灣飛機觀景台。（潘建志攝）

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國內遊旅不振，東港的大鵬灣東方渡假酒店等不到政府補助南部觀光，自提補助優惠，希望吸引更多遊客入住。圖為大鵬灣賽車場。（潘建志攝）

「政府沒補助，我自己贊助！」為了提振國內旅遊，交通部日前提出「振興南部旅遊補助方案」，不過相關細節至今都未出爐。由於國內旅遊持續不振，有業者已受不了決定先跳出來自己贊助，大鵬灣東方渡假酒店推出每人補助500元的優惠方案。

東方酒店提出的優方惠方案為：每人補助500元，例如2人同行，雙人房2天1夜補助1000元；3人同行3天2夜最高補助3000元，優惠補助名額500名，活動期間至6月30日止。

東方酒店表示，南部縣市因旅客人數下降很多，交通部因此提出刺激南部觀光補助方案，不過迄今金額及時間等給節都尚未定案。眼見觀光景氣持續低糜，業者只能自力救濟，想辦法以補助優惠吸引遊客入住。

東方酒店為於大鵬灣國家風景區內，園區內有全國唯一的國際賽車場，還有卡丁車場、遊湖船、紅樹林獨木舟、風浪板、香蕉船、環湖自行車等，還能搭著遊湖船觀看鵬灣跨海大橋開橋秀，休閒活動非常多元。

東方酒店表示，目前正值屏東黑鮪魚季，遊客到大鵬灣旅遊還能到東港大啖黑鮪魚及美味的海鮮，有吃又有玩；今年又恰巧是東港東隆宮三年一科的東港迎王平安祭典，遊客可到東隆宮參拜祈求平安，同時欣賞難得的王船文化。

(中時 )

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