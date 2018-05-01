陸生共諜案 王炳忠父親、侯漢廷等3人列被告限制出境

2018年05月01日 01:37 中時 陳志賢

檢調偵辦陸生共諜周泓旭案，去年懷疑周另吸收新黨青年軍發展組織，搜索約談新黨青年軍王炳忠等人，台北地檢署將全案移併高院審理遭退回，檢方擬近日另案起訴，因此檢調30日再以「他」字案涉嫌人身分約談王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步、財務曾琬淨5人，其中王炳忠、林明正2人因赴大陸而請假未到，另侯漢廷、王進步、曾琬淨3人，檢方30日深夜訊後，改列國安法被告，諭令限制住居、出境、出海。

侯漢廷、王進步、曾琬淨3人，原本為「他」字案涉嫌人身分，但3人遭檢方實施境管等強制處分，一併將改為「偵」字案被告，至於未到案的王炳忠、林明正2人，檢調擇日再約談，訊後亦擬將2人境管，改列被告。

周泓旭被控受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交官並收集情資，日前依違反國安法發展組織未遂罪判周1年2月徒刑，檢方近日將向最高法院提上訴；至於檢方併案周另涉吸收王炳忠發展組織部分，因沒有裁判上一罪關係，高院退回檢方另行偵辦，檢方將另案起訴。

周泓旭去年3月9日遭羈押後，5月8日羈押期限就滿1年2月，將全部折抵刑期，因此檢調30日約談後，近日將另案起訴。

檢調30日只約談，並未搜索。據了解，檢調約談侯漢廷、王進步、曾琬淨3人均否認被周吸收發展組織。檢調30日約談10多人，僅侯漢廷3人遭境管外，其餘均證人，訊後均請回。

王炳忠、侯漢廷、林明正雖被查出被周泓旭吸收，林明正甚至交付軍官個資，但檢方認定內容非國家機密，最後僅列證人，併案高院審理。檢調30日再約談王炳忠等人，王炳忠是否會遭檢方起訴，值得關注。

(中時 )