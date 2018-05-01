Selina心痛桃園火災罹難者 曝「勁寶」爬很快像蜘蛛

Selina出席陽光基金會活動。（陽光基金會提供）

友善列印
中時
Selina出席陽光基金會活動。（陽光基金會提供）

任家萱（Selina）30日出席陽光基金會活動，她2010年在上海拍攝電視劇時遭遇爆破意外，身上留下的火吻痕跡，談到28日桃園平鎮工廠大火造成消防員、外籍移工共7死7傷意外，她表示看到新聞時，心裡很著急，「因為剛看到新聞是還沒救出太多消防員，一直關心，後來確定知道傷亡的人數，很心痛」。

她在活動現場，透露本來就很想來看「陽光即刻救援數位互動展」 ，認為災難是可以預防的，大家最重要學習的是防災，「例如延長線、插頭、用電都會存在一定的風險」，加上她的愛犬「Pinky」長時間待在家裡，她會特別注意電線插頭、電源的開關，出門時一定多加檢查，「我有時候出門，突然想到電源沒關，我會立刻回家關。」

此外，她分享日前去看好姐妹陳嘉樺（Ella）的兒子勁寶，打趣說：「勁寶現在很能走，爬很快很可怕，很像蜘蛛一樣！」她還透露近期身邊朋友都想出國遊學，她也受影響萌生遊學夢，加上先前與家人一同赴義大利旅遊，媽媽總是對她說：「義大利男人很浪漫，你快交個義大利男友。」不過她卻沒有把談戀愛設為今年的目標，仍把重心放在工作上，她說：「 我還是滿不能接受異國戀情，但之後再說。」

(中時 )

哈孝遠拿紙錢換球鞋 老闆讓… Matzka每天雞雞癢「沖冷水止癢」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。