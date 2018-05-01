Selina心痛桃園火災罹難者 曝「勁寶」爬很快像蜘蛛

2018年05月01日 02:01 中時 許雅淳

Selina出席陽光基金會活動。（陽光基金會提供）

任家萱（Selina）30日出席陽光基金會活動，她2010年在上海拍攝電視劇時遭遇爆破意外，身上留下的火吻痕跡，談到28日桃園平鎮工廠大火造成消防員、外籍移工共7死7傷意外，她表示看到新聞時，心裡很著急，「因為剛看到新聞是還沒救出太多消防員，一直關心，後來確定知道傷亡的人數，很心痛」。

她在活動現場，透露本來就很想來看「陽光即刻救援數位互動展」 ，認為災難是可以預防的，大家最重要學習的是防災，「例如延長線、插頭、用電都會存在一定的風險」，加上她的愛犬「Pinky」長時間待在家裡，她會特別注意電線插頭、電源的開關，出門時一定多加檢查，「我有時候出門，突然想到電源沒關，我會立刻回家關。」

此外，她分享日前去看好姐妹陳嘉樺（Ella）的兒子勁寶，打趣說：「勁寶現在很能走，爬很快很可怕，很像蜘蛛一樣！」她還透露近期身邊朋友都想出國遊學，她也受影響萌生遊學夢，加上先前與家人一同赴義大利旅遊，媽媽總是對她說：「義大利男人很浪漫，你快交個義大利男友。」不過她卻沒有把談戀愛設為今年的目標，仍把重心放在工作上，她說：「 我還是滿不能接受異國戀情，但之後再說。」

(中時 )