遭列拒絕往來戶？吳茂昆今日台大演講慘被校方「喊卡」

2018年05月01日 01:49 中時電子報 林毅

網路傳出台大凝態中心委婉拒絕吳茂昆演講，而吳茂昆執意要到場，才發出緊急取消公告 (圖／翻攝自臉書)

教育部強硬「拔管」引爆各界怒火，尤其是新任教育部長吳茂昆一句「學術沒有真正的民主」更慘遭全民砲轟。然而卻也被眼尖網友發現，吳茂昆將在今天(1日)下午到台大進行演講，因此格外受到矚目，但如今吳茂昆的演講卻「被取消」，引發外界聯想。

吳茂昆原訂在1日下午2:20分，於台大凝態物理新館二樓國際會議廳進行物理演講，但就在剛過12點，台大凝態中心緊急公告，表示「經審慎評估現場秩序維護所需之人力、物力，已超過純教學研究性質之主辦單位所能負荷，故宣布取消」。

消息一出網友隨即酸爆吳茂昆，根本是「夾著尾巴逃跑」，也有人笑說知道是自討沒趣就取消。但網路上則是傳出，吳茂昆演講其實是被校方取消的，原本發出邀請函的凝態中心委婉拒絕吳茂昆前來演講，但吳茂昆則是強硬表示會照常出席，過沒多久緊急取消的公告就貼出了，更引發大家聯想。

台大凝態中心公告如下：

親愛的物理學先進、後學、以及台大師生:

原定於五月一日下午兩點二十分, 假台大凝態物理新館二樓國際會議廳舉辦的台大師大中央研究院聯合物理學講座(Joint Colloquium), 主辦單位經審慎評估現場秩序維護所需之人力、物力, 已超過純教學研究性質之主辦單位所能負荷. 為避免因偶發之秩序狀況, 影響本大樓正常教學研究, 故宣布取消. 不便之處, 敬請見諒.

主辦人

台大凝態中心林麗瓊主任

台大凝態中心朱明文研究員

(中時電子報)