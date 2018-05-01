《時來運轉》單場暨場中投注 NBA季後賽次輪激鬥

2018年05月01日 06:47 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(5月1日~5月7日)

1.「美國職籃」：提供12場單場或場中投注。

第二輪季後賽開打，今年季後賽各組合都呈現膠著的狀態，最終能由誰出線成為東西區霸主、挑戰總冠軍？台灣運彩提供單場投注。

2.「美國職棒」：提供10場單場或場中投注。

本週重點鎖定天使與洋基賽事。5/2(三)、5/3(四)天使主場迎戰巴爾地摩金鶯以及5/6(日)作客西雅圖水手，大谷翔平差點完成四月三轟三勝，本週有機會再展威力。連勝不止的紐約洋基本週場場硬戰，分別在5/4(五)作客美聯西區第一的太空人、5/5(六)與5/6(日)主場迎戰美聯中區第一的印地安人，想繼續贏球挑戰越來越大。

3.「足球」：提供27場單場或場中投注。

‧「歐冠足球」：提供2場單場投注。

歐洲兩大盃賽本週都將進行4強第2回合決戰，利物浦在歐冠4強首戰主場5：2大勝羅馬，前鋒薩拉面對老東家貢獻2進球2助攻，5/3(四)移師羅馬奧林匹克體育場進行第2回合，羅馬能否重演8強淘汰巴塞隆納的神奇戲碼？利物浦又是否可以繼2006-07賽季後再度挺進決賽？另一邊的4強5/2(三)由皇馬決戰拜仁慕尼黑，首回合皇馬反客為主，在安聯球場2：1逆轉擊退拜仁，距離連續3年晉級決賽只差一步。拜仁在2012-13賽季贏得隊史第5座歐冠獎盃，但最近4年未能再闖決賽，首回合主場失利，前往伯納烏將是更艱巨一戰。

‧「歐聯足球」：提供2場單場投注。

歐洲聯賽(歐霸)4強首回合，馬賽主場2：0輕取薩爾斯堡紅牛，兵工廠則和馬德里競技踢成1：1平手，5/4(五)這2個對戰組合將再次對壘。紅牛在8強憑著主場大勝拉齊歐4：1得以晉級4強，0：2的失利仍在可以追趕的範圍，主場誓拿出百分百拚勁力求翻盤。兵工廠在首回合錯失主場勝利，在以多打少的情況下未能守住1：0領先，終被馬競的法國前鋒格里茲曼追平比分；次回合馬競有主場優勢，只要能守住大門不失，即使是0：0和局也能憑客場進球獲得晉級。

‧「泰超」：提供1場單場及場中投注。

本周仍然有歐洲五大聯賽、日甲和澳甲的單場或場中投注，5/4(五)晚上還有泰超的豪門對決，在亞冠勇闖16強的武里南聯，將在主場迎戰前年冠軍蒙通聯。武里南聯近3場聯賽1勝2敗，但強勢的主場7戰全勝，絕對是難以攻破的堡壘；蒙通聯近8場聯賽不敗，但5場和局失分太多，目前僅排名第5，落後武里南聯8分。這場泰超傳統大戰，周五晚上8點開踢，台灣運彩將加開單場及場中投注。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)