5月1日三報頭版要聞

2018年05月01日 07:15 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

民進黨徵召蘇貞昌出戰新北市，根據旺旺中時媒體集團最新民調，國民黨提名的侯友宜與蘇貞昌對決，新北市民有50.6％會投給侯友宜，27.1％則支持蘇貞昌，兩人差距達23.5個百分點，顯示中央執政不佳已拖累民進黨新北選情。

股票上市公司敬鵬上周六晚間的一場大火，造成消防隊員5殉職2重傷，桃園市消防局長胡英達昨向市長鄭文燦請辭獲准，一肩扛下責任，市府指示待復原工作告一段落後，即進行交接改組。

敬鵬大火造成5名消防員及2移工罹難，桃園市政府調查發現，移工生活廠區有部分鐵皮違建，敬鵬從2014年起2度申報有違建要改善，但看準既成違建只拆不罰，4年來都無動於衷，直斥敬鵬惡意鑽法規漏洞，待鑑定報告出爐後重罰。延燒近41小時的大火，造成周圍環境汙染，桃園市環保局依水汙法勒令敬鵬平鎮2、3廠停工，1廠、5廠部分停工，重罰309.8萬元。

◎工商時報

台股挾美國10年期公債殖利率回落至3％以下、外資賣超止步雙優勢，昨（30）日大漲百點，新台幣匯率同步走升，出現近期難得的股匯雙漲格局，指數一舉收復年線10,594點，台積電、大立光雙王聯手上攻，多頭吹響5月反攻號角。

為因應亞太防制洗錢組織（APG）防制洗錢評鑑，金管會正式發函各銀行，要求國際金融業務分行（OBU）帳戶除了要對客戶盡職調查，也要強化防止客戶以稅務洗錢，對稅務洗錢高風險客戶，必要時應「關掉帳戶、終止業務」，這是繼半年關掉5萬個帳戶後（占OBU客戶的20％），OBU業務再度面臨重大衝擊。

美國暫時給盟國鋼鋁關稅豁免期限在周二到期，商務部長羅斯（Wilbur Ross）透露，只有部份盟國可能獲得延長豁免鋼稅，但可能不包含歐盟。歐盟已揚言沒被豁免就以報復性關稅反擊，等於宣布貿易戰開打。

◎旺報

福建省近日在國台辦、省台辦的指導下成立「涉台研究機構聯席會議」，成員包含廈門大學台灣研究院、省委黨校閩台研究院、福建社科院現代台灣研究所、福建省台灣研究會等。知情人士透露，省台辦主任王玲認為台辦研究力量有限，由於福建省涉台單位不少，長期以來研究力量不弱但缺乏整合，因此希望統籌各涉台研究資源，發揮1＋1大於2的能量。

大陸國家主席習近平上台後，加上近來黨與國務院機構調整，大陸涉台系統近期也開始整合，以智庫為例，日後將以北京、上海與福建為重點鐵三角，北京主抓對台決策研究、以國際角度研究台灣問題，上海與福建則偏重於惠台、台灣社會人文研究。

大陸公布對台31條措施後，傳出政府對於帶著在陸創業的文宣與人員在校內宣傳的交流團，將嚴審並加強情蒐。大陸涉台學者表示，若活動純粹為民間性，兩岸都應該促進而非阻撓，蔡當局出於非常狹隘心態、用對抗的零和思維看待大陸交流政策，未必對台灣長期發展有利，也會讓願意到大陸看看的年輕人感到不滿。

(中時電子報)