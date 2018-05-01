幹話王變笑話王？蔡英文一席話 股民大崩潰

2018年05月01日 07:55 中時電子報 陳怡文

日前總統蔡英文才表示，透過5+2計畫讓台灣經濟能真「轉大人」，而執政將滿2年，已看出「初步成果」，但美媒卻認為台灣在四小龍中脫團且差距只會繼續擴大。前天，蔡英文再度針對5+2計畫發言，她表示，若晶圓代工龍頭的台積電，未來機器設備的國產化比例能提高，如果有一半是最好的，這樣就能快速帶動台灣智慧機械產業轉型升級。此話在PTT股票版引發討論，網友直言「能不能動點腦袋再說話？」，但也有網友認為「這句話是不錯，不過作為要先拿出來」。

蔡英文表示，給了行政院一個指標，要求設法提高台積電使用機器設備國產化比例；因為台灣最好的產業使用國產化機械設備的比例有多少，這是帶動智慧機械產業升級的重要指標，「如果有一天台積電有一半是國產的，我們就很不錯」。

PTT股票版網友紛紛表示「笑死」、「真的是個空心菜，什麼都不懂欸，哈哈哈哈」、「這個笑話有水準」。「這時候還能給這個政客一個推的，投資理財智商堪慮呀」、「她知道自己在講三小嗎」、「怎麼會有個蒐集資訊的能力都這麼差的總統」、「原以為執政爛是因為大環境爛，現在發現她本身就是問題，真是文組誤國，看起來身邊也沒有高人輔佐 整天練笑話」、「什麼都要搞國產 到時候賣不出去你政府要買嗎」、「別國都是有實際配套措施，我們都用喊的、用呼籲的、用希望的」、「設備一半國慘，GG股價大概也要砍半」、「文組治國有多慘? 就是現在台灣啦！」、「作夢比較快 台灣有辦法做還用跟別人買嗎」、「說鼓勵外商在台生產我都笑了，總統都說用電要苦十年了」。

(中時電子報)