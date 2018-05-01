葉俊榮嘆：文人從政空間緊縮

葉俊榮臉書貼文 感嘆文人從政難（臉書擷取）

友善列印
中時

內政部長葉俊榮上午在臉書貼文，感慨文人從政空間日益緊縮，葉俊榮說，他「一直問自己，如何在文人從政空間日益縮小的當下台灣，堅持理念，把心力發揮到極致」。

葉俊榮在臉書全文內容為：「清早五點半在排憂的跑步中，驚覺今天的同一時刻，是留學回國任教台大的第30週年，1988年5月1日的清晨六點，沒有參加畢業典禮，搭著華航的班機，從耶魯大學法學院回到台灣。

30年來，絕大部分的時間都在從事學術，而且一直以提升台灣法學的國際學術地位，強化公共政策內涵，以及紮根教育人才為志業。30年當中，結合所學，有4+2年從事政務。即令在這些借調到政務的時候，也都回台大義務授課。

想想，前四年(2002-2006)的公文橫書，空勤整合，電子化政府，政府改造，非核家園，海洋國家，永續發展，人權機制，災防整合，乃至擔任末代國民大會秘書長，在2005年完成單一選區兩票制及公民修憲複決公投的修憲，歷歷在目。而今日面臨的政策議題，包括反毒打詐，都市更新，社會住宅，國土計畫，全民災防，友善移民社會，綠建築， 國際銜接.....挑戰更多。然而，議題本來就會有變化，更大的差別是，執政的大環境變得更複雜艱辛。

一直問自己，如何在文人從政空間日益縮小的當下台灣，堅持理念，把心力發揮到極致」。

(中時 )

幹話王變笑話王？蔡英文一席話 … 賴揆重申2025非核家園 網友譏不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。