葉俊榮嘆：文人從政空間緊縮

2018年05月01日 08:05 中時 張理國

內政部長葉俊榮上午在臉書貼文，感慨文人從政空間日益緊縮，葉俊榮說，他「一直問自己，如何在文人從政空間日益縮小的當下台灣，堅持理念，把心力發揮到極致」。

葉俊榮在臉書全文內容為：「清早五點半在排憂的跑步中，驚覺今天的同一時刻，是留學回國任教台大的第30週年，1988年5月1日的清晨六點，沒有參加畢業典禮，搭著華航的班機，從耶魯大學法學院回到台灣。

30年來，絕大部分的時間都在從事學術，而且一直以提升台灣法學的國際學術地位，強化公共政策內涵，以及紮根教育人才為志業。30年當中，結合所學，有4+2年從事政務。即令在這些借調到政務的時候，也都回台大義務授課。

想想，前四年(2002-2006)的公文橫書，空勤整合，電子化政府，政府改造，非核家園，海洋國家，永續發展，人權機制，災防整合，乃至擔任末代國民大會秘書長，在2005年完成單一選區兩票制及公民修憲複決公投的修憲，歷歷在目。而今日面臨的政策議題，包括反毒打詐，都市更新，社會住宅，國土計畫，全民災防，友善移民社會，綠建築， 國際銜接.....挑戰更多。然而，議題本來就會有變化，更大的差別是，執政的大環境變得更複雜艱辛。

一直問自己，如何在文人從政空間日益縮小的當下台灣，堅持理念，把心力發揮到極致」。

(中時 )