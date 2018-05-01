「馨馨」相映「綻放」愛 飯店母親節蛋糕「撞名」混戰

2018年05月01日 08:18 工商 姚舜

台北亞都麗緻大飯店麗緻坊推出的母親節蛋糕〈綻放〉，是以香草海綿蛋糕為基底，每個6吋、960元。（圖／亞都麗緻坊）

台北文華東方酒店母親節限定蛋糕 〈馨香花園〉，是由水蜜桃庫利搭配抹茶海綿蛋糕，加上檸檬和覆盆莓奶霜製成，7吋 訂價1950元。（圖／台北文華東方酒店）

香格里拉台北遠東國際大飯店母親節蛋糕〈純白馨意-伯爵茶慕斯蛋糕〉，每個訂價920元。（圖／台北遠東國際大飯店）

台北國賓飯店母親節蛋糕〈玫瑰甜馨〉，淡淡甜美玫瑰花香加上粉紅討喜的蛋糕淋面，並用酸香新鮮覆盆子及藍莓妝點在蛋糕上方，6吋售價1080元。（圖／台北國賓大飯店）

君悅酒店的〈戀璨之馨〉是將蜜桃覆盆莓慕斯結合茶製成的輕盈香緹為基底，佐以榛果達克瓦茲與白蜜桃果醬作為內餡，7吋1200元。（圖／台北君悅酒店）

桃園大溪威斯汀度假酒店今年推出〈馨愛美莓〉與〈天使橙果香檸〉兩款母親節蛋糕，各6吋都是780元。（圖／桃園大溪威斯汀度假酒店）

台北喜來登飯店的〈純粹之馨〉是選用清新法國白桃果泥揉合伯爵茶湯慕斯，以及帶有茶香的心型苦甜巧克力蛋糕，鮮奶油中有白桃與伯爵味韻，每個790元。（圖／台北喜來登飯店）

巧！好巧！真的巧！為搶攻母親節感恩孝親商機，台北五星級國際觀光飯店推出的母親節蛋糕，除亞都麗緻大飯店與台北老爺酒店各有一款蛋糕叫〈綻放〉，直接「撞名」PK外，不少飯店今年推出的母親節蛋糕，則有志一同都用了「韾」字命名，堪稱別出「馨」裁、匠「馨」獨具、「馨」意十足，「馨馨相映」、市況相當熱鬧。

台北五星級觀光飯店推出的母親節蛋糕名稱「雷同」或完全一樣，凸顯了市場激烈戰況，也顯示商品命名確實是一大學問。名字取得好，既能呼應節慶氛圍、傳遞商品特色，加深目標消費者記憶。若隨便取名或詞不達意，就很難被記住了。而今年的母親節蛋糕，台北觀光飯店如此「用韾」，誰能殺出紅海、創造銷售佳績，耐人尋味。

台北老爺酒店與台北亞都麗緻飯店今年各自推出了一款名為〈綻放〉的母親節蛋糕，直接「撞名」，所幸沒有「撞味」。

台北老爺酒店的〈綻放〉蛋糕，是以杏仁蛋糕為底，內餡選用法國覆盆子果泥、北美櫻桃乾，再搭上瑞士杏桃果泥與榛果脆片，味道酸甜織、口感滑順細緻。而台北亞都麗緻的〈綻放〉，則是綿密香草海綿蛋糕、清新草莓慕斯結合果香氣馥郁的玫瑰荔枝凍，外層以高雅純淨的白巧克力鏡面，點綴手工精雕細琢的康乃馨，象徵永恆綻放的母愛。

至於市場上「馨字輩母親節蛋糕」，則有君悅酒店的〈戀燦之馨〉、文華東方酒店的〈馨香花園〉、香格里拉台北遠東國際大飯店的〈純白馨意〉、台北國賓飯店的〈玫瑰甜馨〉，以及台北喜來登大飯店的〈純粹之馨〉，還有桃園大溪威斯汀度假酒店的〈馨愛美莓〉。

五星飯店推出的馨字輩蛋糕，造型顏色與風味口感和價格其實各有千秋，不過，不少飯店的點心房主廚都用了紅茶或抹茶的茶汁與鮮奶油混和後作餡，「奶油中有茶香」，也蔚為今年五星媽媽樂蛋糕的新食尚。

君悅的〈戀璨之馨〉是將蜜桃覆盆莓慕斯結合馬可波羅茶製成的輕盈香緹為基底，佐以榛果達克瓦茲與白蜜桃果醬作為內餡，外層淋上莓果鏡面，撒上金箔、花瓣、榛果等妝點，滋味酸中帶甜所以吃來不膩。

文華東方酒店的〈馨香花園〉，是由水蜜桃庫利搭配抹茶海綿蛋糕，加上檸檬和覆盆莓奶霜製成，水果的酸甜滋味與清新淡雅的抹茶香氣在口中巧妙平衡，最後再用手工精製的花朵巧克力裝飾其上。

而香格里拉台北遠東國際大飯店的母親節蛋糕〈純白馨意〉，擁有優雅細膩的花瓣外型，更獨具絲滑口感與豐富層次；主廚選用斯里蘭卡的頂級茶品牌滋達(Zesta)伯爵茶，將茶汁釋放的香氣於拌入鮮奶油後呈現奶茶韻致，並以酥脆的巧克力達克瓦茲為基底，夾以鳳梨芒果果泥，香甜濃郁，佐上表層以瑪莎拉白酒提升風味的馬茲卡彭，滋味細膩。

台北國賓飯店的〈玫瑰甜馨〉，是以以酥脆的沙布列酥餅鋪底，放上輕柔濕潤的杏仁海綿蛋糕，疊上檸檬乳酪慕斯，中間夾層則是酸香的覆盆子凍，上層則用玫瑰覆盆子慕斯包覆，淡淡玫瑰香及荔枝、莓果酸香，層層堆疊出和諧而甜美滋味。

台北喜來登飯店的〈純粹之馨〉，則是選用清新法國白桃果泥，揉合芬芳宜人的伯爵茶湯慕斯，甜蜜藏入浸潤茶湯的68%法芙娜心型苦甜巧克力蛋糕，華麗盛開的鮮奶油玫瑰伴隨白桃與伯爵餘韻，果茶與香氣於味蕾浪漫綻放游移。

桃園大溪威斯汀度假酒店的〈馨愛美莓〉，是以日式香草風味戚風蛋糕，佐以濃醇香草卡士達醬，融揉頂級北海道十勝鮮奶油與手工花瓣巧克力點綴，搭配寶島當令新鮮草莓為整體亮點。

(工商 )