「拔管」涉違憲 律師呂秋遠：佛系政黨願幫管中閔提釋憲？

2018年05月01日 08:31 中時電子報 張達智

教育部27日宣布駁回台大遴選會的決議，不聘任管中閔為台大校長。大學自治慘遭政治黑手玷污，引爆台大、學術界串連反彈。律師呂秋遠表示，大學法規定，教育部有權力決定校長人選，是否違反憲法中大學自治理念的範疇，需要有人去挑戰。但呂秋遠質疑，「不認真、不改變、不轉型，每天只要罵民進黨，時間到了，就會執政」的佛系國民黨，願意幫管中閔提釋憲嗎？

教育部「拔管」，遭外界抨擊政治干涉大學自治，而教育部長吳茂昆一句「學術沒有真正的民主」，更是赤裸裸的「表白」，顯示當今執政者的權利傲慢，絲毫不把大學自治看在眼裡。

律師呂秋遠表示，「管先生的任命案，本來就是政治問題，不是學術問題」。但回歸法律層面，「大學法的規定，確實讓教育部有權力決定校長人選」。「校長遴選是不是屬於憲法中關於大學自治的範疇呢？就目前大法官會議兩次關於大學自治的解釋（380與563號）裡，並沒有明確提到。也就是說，教育部有權力決定校長人選，是否違反憲法中大學自治理念的範疇，還需要有人去挑戰，才能釐清真相」。

儘管大法官會議解釋的歷程漫長，結果出來時大概也已經任期結束，但呂秋遠認為，這仍是「管先生在本次爭議中，可以在司法上平反的依據」。

不過呂秋遠也諷刺地說，「國民黨團或許可以針對大學法可能違憲的部分，為管先生提出聲請，然而，國民黨願意嗎？」；

「關於一個『不認真、不改變、不轉型，每天只要罵民進黨，時間到了，就會執政』的佛系政黨，你可以期待嗎？」。

(中時電子報)