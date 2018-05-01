MLB》戰績差又折將 道奇明星游擊手報銷

柯瑞西格動手術治療右手肘，整季報銷。(美聯社)

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中時電子報

傳統強權道奇今年開季走得不順遂，偏偏此時，竟再度面臨折損強將的窘境，而且這次，情況是更加嚴重，美媒報導，道奇的明星游擊手柯瑞西格(Corey Seager)因右手肘韌帶受傷，將進行韌帶移植手術，確定整季報銷，連同西格，道奇近期已經有4名主力因傷高掛免戰牌。

24歲的西格2015年展露頭角，拿下國聯新人王，隨後連續兩季，皆為國聯明星隊班底；他今年受傷前，出賽26場打擊率2成67、上壘率3成48、長打率3成96、另有2轟。早在去年下半季，西格就曾因手肘不適休兵，但未選擇動刀，直到今年才做出決定。

在西格之前，普伊(Yasiel Puig)美國時間上週六撞傷腳和臀部，進到傷兵名單，手腕骨折的透納(Justin Turner)和肩膀痠痛的佛塞(Logan Forsythe)，也雙雙缺陣；如今西格還是整季報邀，這對道奇而言，無疑是一大傷害。

因應西格報銷，道奇從3A拉上內野手瓦雷拉(Breyvic Valera)，至於游擊防區的空缺，可能暫由克里斯泰勒(Chris Taylor)遞補。傷兵潮湧現，使得道奇制宰力不若去年，目前12勝15敗，暫居國聯西區第四，落後分區龍頭響尾蛇有7場勝差。

(中時電子報)

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