不服從！台大爭大學自治 「金牌」連出

2018年05月01日 08:30 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

教育部連下八道公文金牌後，4月27日終於強硬駁回台大新校長聘任案，台大師生為之嘩然憤怒！為反制教育部粗暴「拔管」，台大校園也連出「金牌」表達強烈不滿。4月28日台大學生自發在校園傅鐘綁黃絲帶抗議，挺管潮T熱賣到台大將提行政訴願，遴委會不屈服政治壓力重啟、取消教育部長吳茂昆演講，到今(5月1日)舉行國際記者會抗議教育部違法亂政，台大爭大學自治的行動，將持續擴大蔓延。

以下為台大師生祭出的反拔管行動

4/28台大校園綁黃絲帶

教育部4月27日在「粗暴拔管」後，台大師生為了表達對教育部的不滿，在28日晚間集結在台大校園裡頭的「傅鐘」綁上黃絲帶抗議，並提出「拒絕政治介入校園」的訴求。

4/30 台大臨時行政會議決議提出訴願

對於教育部說明之諸多疑點，等公文到校後提出釋疑，同時提出訴願等行政救濟，以釐清大學校長遴選是否屬大學自治核心領域事項。

4/30 遴委會不會屈服政治壓力重啟

台大校長遴選委員會發言人袁孝維表示，除非教育部能給一個合法的理由，否則遴委會不會屈服政治壓力重新遴選新校長。

4/30台大地質系發聲明

台大地質系30日以民主方式表決後發出聲明，堅持並捍衛大學自治之精神，也歡迎各系用民主方式，勇於表達大學自治理念；更支持本校師生，一起站出來維護可貴的台大民主精神。

4/30台大物理系喊卡吳茂昆演講

吳茂昆原訂1日下午於赴台大演講，但台大凝態中心昨深夜緊急公告，經審慎評估現場秩序維護所需之人力、物力，已超過純教學研究性質之主辦單位所能負荷，故宣布取消。

5/1 台大自主聯盟傅鐘前舉行國際記者會

台大大學自主聯盟集結台大人不服從力量，於五月1日星期二中午12點30分，在台大傅鐘前舉行國際記者會，號召全校師生、全球校友共赴校難，一起反抗教育部違法亂政，堅持大學自主。

(中時電子報)