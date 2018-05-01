多明尼加與台斷交 和陸建交

多明尼加和中華民國國旗。(圖/中央社)

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中時電子報
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在多明尼加與台灣斷交，和中國大陸建交後，如今我國的邦交國由原本的20國，減少為19國。

據美聯社與法新社報導，多明尼加已經宣佈，和台灣斷交，稍後並將承認，台灣是「中國領土不可分割的一部分」。

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我國外交部今天在聲明中說，多明尼加在北京強大的銀彈攻勢下，枉顧雙方關係，兩度與中國進行建交談判，並於今天宣佈結束與台灣長達77年的外交關係。

外交部並譴責，北京挖我牆角，以經援和掠奪性的貸款操作，誘使台灣邦交國與我斷交。

不過，多明尼加在官方發佈的聲明中說，他們深信，這項決定將對該國的未來有十分正面的影響。

而多明尼加總統辦公室的法律顧問艾斯皮諾（Flavio Dario Espinal）周一也說，這項外交政策的轉變是根據該國的「需求，潛力與前景所做出的」。

前不久台灣才送給多明尼加包括悍馬車在內的大批軍備，希望能鞏固邦交，但今日仍然傳來台多將斷交的訊息。來自多明尼加的訊息稱，他們決定與北京建交，該國外長和總統行政部部長正在北京簽署聯合聲明。

然而，台灣月前才決定，祭出高達10億台幣的軍備援贈外交，希望能保障雙方不斷交，穩住多明尼加，而提供包括兩架UH-1H直升機、90輛悍馬車，以及100輛摩托車與相關零配件等。

(中時電子報)

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