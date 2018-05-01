徐國勇：管中閔違法兼職 這不在大學自治範圍內

台大校長遴選案，被教育部以有適法疑慮，駁回管中閔當選台大校長。台大校園拉起布條，強調「大學自主、還我校長」。（資料照片 鄧博仁攝）

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行政院發言人徐國勇今天上廣播節目Hit FM《蔻蔻早餐》談管案，徐國勇說，管中閔違法兼職的關鍵，是管一共兼了台灣大哥大三個委員，但薪酬委員和審計委員這兩個兼職，台大校方去年9月22日才核准，但管8月就已經去開會領薪水，且台大直到9月29日才和台灣大簽訂產學合作，但卻同意管兼職在先，因此台大和管中閔都有違法問題。

徐國勇今天上廣播節目Hit FM《蔻蔻早餐》談管案，教育部上周五駁回台大校長的聘任案，並直指關鍵原因是管中閔擔任台灣大獨董，而台灣大副董事長蔡明興卻是校長遴選委員，有利益迴避問題，但徐國勇今天直指，問題是管中閔一共兼了台灣大三個委員，還有薪酬委員和審計委員，但台大是到去年9月22日才同意管兼任這兩個委員，管卻在8月就已經去開會領薪水。

徐國勇說，另一個問題是管兼職前，應先通過產學合作，但台大和台灣大的產學合作是去年9月29日才簽訂，10月2日台大才行文台灣大，但管卻從8月就出席薪酬委員會和審計委員會，台大也明顯違法。

教育部拔管引發外界干預大學自治，但行政院發言人徐國勇說，根據大法官釋憲，大學自治僅限學術、教學、研究、學習等範疇，合不合法不在大學自治範圍內，而管案是違法問題，當然不在大學自治的範圍。

徐國勇強調，整件事就是管中閔違法兼職，這不在大學自治範圍內。

(中時電子報)

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