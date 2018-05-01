願促成美朝合作 誰是川普金正恩的共同好友？

2018年05月01日 09:07 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，隨著川普（Donald Trump）與金正恩（Kim Jong Un）面對面會談的可能性愈來愈高，外界除了猜測川金會落腳的地點，似乎有一位兩人的「共同好友」私下居中牽線，以自己的力量促成美國與北韓和談，他不是別人、正是當年創造「公牛王朝」3人之一、美國傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）。

曾於2013年帶籃球代表團訪問平壤（Pyongyang）後，去年被目擊再次出訪北韓的羅德曼，被外界笑稱為「金正恩的國際友人」，確實也是極少能直接與金正恩直接會面的美國人。去年出訪後，他聲稱，北韓希望他發揮影響力，促成兩大仇家和解。羅德曼表示，「我替川普做了很多事，我知道金正恩並不了解他（川普），希望金能讀讀我送的書，好好深入地認識川普！」

當年創造「公牛王朝」3人之一、美國傳奇球星「小蟲」羅德曼。（圖/美聯社）

現年56歲的羅德曼，出生於美國德州達拉斯，身高2.01公尺，是當年與喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）共同開創公牛王朝的元老球員之一。1986年被底特律活塞隊（Detroit Pistons）選中，正式進入美國職業籃球聯賽（NBA）。雖首年多以替補上場，但羅德曼抓籃板球的能力，也讓他逐漸站穩先發名單之列，並七連霸聯盟籃板王的獎項。

1995-96賽季轉入芝加哥公牛隊，開啟三連霸和囊括各種獎項的時代。但更讓外界印象深刻，卻往往是羅德曼放浪不羈的造型，以及球場上不定時開炸的脾氣，可數據會說話，曾繳出單場34個籃板的他，無疑是90年代最佳的防守球員之一。

性格一向直來直往的羅德曼，先前在專訪時表示，倘若未來美國與北韓關係和解，他希望川普，能讓他前往平壤、擔任第一任美國駐北韓大使。

(中時電子報)