好可怕！最傷手機的4種充電方式 你用過嗎？

2018年05月01日 09:16 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

現代人手機不離身，追劇、滑LINE停不下來，提醒電量不足時，也不捨得中斷，對於使用手機頻繁的低頭族，至少每天都得充一次電。不過小心充電方式錯誤，反而讓手機遭受損害。《央視財經》列出4種最傷手機的充電方式，你也用過嗎？

1.邊充電邊玩手機

不分老女老幼，時髦的低頭族沉迷玩遊戲、看影片不可自拔！就算手機提醒電量不足時，也難以讓它從手中抽出，這時若插上充電器繼續滑，是非常傷手機的充電方式。

邊充電邊玩手機，等同在充電時同時放電，容易讓手機發燙，長期下來會影響電池及電路板壽命，可怕的是，若使用道劣質貨老化充電器，可能回引起爆炸。

2.電量快用光才充

電量只剩1%讓人「心驚驚」嗎？不少人以為快沒電時才找充電器，才是正確的充電方式，其實這觀念是錯誤的。報導指出，使用鋰電池手機的最佳充電時間，為電量剩餘30%~50%左右，這區間是電池整體比較穩定的時間。

3.用電腦USB傳輸線充電

對上班族而言，上班利用電腦USB插槽充電再方便不過，殊不知USB插槽非常不穩定，會隨著電腦使用「忽強忽弱」，間接損壞手機電板，縮短電池壽命。

4.在高溫環境給手機充電

出外旅遊必備行動電源，但在炎熱天氣中掏出行動電源充手機，兩者曝曬在太陽之下，恐對電池造成永久性的損壞。因為在高溫環境下充電，手機如果還裝有外殼，導致熱量難以散發，當溫度到達一定高度時，鋰電池容量會永久變小。

(中時電子報)