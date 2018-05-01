吳茂昆：不後悔接教長 若之前有違法 院長應該把我Fire

教育部長吳茂昆接受廣播節目專訪。（林志成攝）

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教育部長吳茂昆才上任10多天，就在教育界引起漫天戰火，一些教育團體逼他下台。吳茂昆今天接受廣播媒體專訪時表示，不後悔接任教育部長，「若我在東華大學校長任內有違法，那我就不適任教育部長，行政院長應該將我Fire掉。」

吳茂昆4月19日上任，27日就駁回台大校長當選人管中閔的人事案，引發軒然大波。此外，吳茂昆在東華大學校長任內，指導學生進行綏草研究，2015年2月，美國師沛恩生技公司成立，吳茂昆掛名公司負責人，該公司向中國大陸申請發明專利，該發明專利在台灣是屬於東華大學，在大陸卻掛在吳茂昆名下，被質疑是圖利自己。

吳茂昆今天接受台北之音廣播電台《蔻蔻早餐》節目主持人周玉蔻的專訪，對於上任後的「拔管」及衍生的一連串風波，做出說明。

周玉蔻問吳茂昆：「在前教育部長潘文忠部長任內，為了處理管中閔人事案而成立跨部會資學小組，你就是其中成員，現在卻來接教育部長，你不覺得這很敏感嗎？」

吳茂昆回說，諮詢小組4月10日召開的第一次會議中，他有出席，但他是在管中閔涉及的學術倫理方面提供意見，學者對外發表的文章，只要有內容跟其他文章一樣，若未將對方名字引用，學術界是不能接受到的。

「之後我就帶學生出國到伊朗參加比賽」，吳茂昆說，在國外時，行政院長賴清德邀請他擔任教育部長，他上任後，主持4月27日第二次諮詢會議，並駁回台大校長遴選委員會選出管中閔為校長的案子，過程中，「我完全沒有想到敏不敏感的問題」。

吳茂昆表示，去年6月到今年1月，管中閔參加了台哥大薪酬委員會5次會議，而這些資訊，在校長遴選過程中都未被揭露，管中閔違法兼職，台大校長遴選委員會也會盡到查證責任，所以教育部退回遴選結果。他承諾，兩次諮詢會議的相關資料都會上網公告，以供各界檢視。

對於在東華大學校長任內的爭議行為，吳茂昆保證，沒有違法或圖利自己的行為，如果有，就不是辭職下台的問題，而是根本不適任教育部長，「行政院長應該將我Fire掉」。

(中時 )

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