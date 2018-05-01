MLB》惹怒兩前輩 白襪小將反擊：剝奪比賽樂趣

2018年05月01日 09:45 中時電子報 蔡銘仁

白襪24歲游擊手安德生(Tim Anderson)今年不過第三年打大聯盟，不過膽子可不小，接連惹毛韋藍德(Justin Verlander)和S.裴瑞茲(Salvador Perez)，更讓人意外的是，他可不覺得自己有錯，反倒是認為，這兩個前輩「剝奪了棒球的樂趣」。

美國時間4月21日時，白襪0比5落後太空人，安德生5下擊出安打慶祝，隨後還嘗試盜壘，惹得韋藍德頗有微詞。接著上周六，白襪和皇家雙重賽第二戰，安德生1上首打席開轟，回本壘時的慶祝手勢，惹怒裴瑞茲；換皇家進攻時，裴瑞茲敲安後上到二壘，兩人爆發口角衝突。

安德生太過囂張，讓裴瑞茲怒嗆，「連季後賽都沒打過，根本不懂甚麼才值得興奮。」儘管惹毛了兩個前輩，安德生壓根沒在意，還認為他們剝奪了棒球的樂趣，「比賽很有趣，去年卻有太多不愉快的感覺，今年很棒，一切讓人感覺很興奮，我也會繼續做自己。」

身處重建中的年輕球隊，安德生期許自己，能成為球隊的領袖，以身作則，激勵隊友動起來，「就算對手為全壘打慶祝，也不關我的事，無論是投手、捕手甚至對手整隊，都阻止不了我，隊友們激勵了我，那是我的動力來源，我率先轟出全壘打，當然很雀躍。」

兩個前輩的不爽，顯然沒讓安德生選擇改變，反之，他表明還是會繼續為好表現喝采，「如果我們揮出全壘打，還是會慶祝，享受開心的感覺。」白襪接著要到7月才會遇到太空人和皇家，屆時安德生跟兩名前輩會有怎樣的火花，值得關注。

(中時電子報)