影》我與多明尼加斷交 外交部聲明全文

2018年05月01日 09:39 中時 楊孟立 、 黃鈺潔 、 鄧博仁

外交部長吳釗燮今天早上九點將緊急召開國際記者會，宣布我國與多明尼加斷交。（鄧博仁攝）

多明尼加國旗目前還在外交部大廳中，許多媒體搶拍。（鄧博仁攝）

外交部長吳釗燮今天早上九點召開國際記者會，宣布我國與邦交國多明尼加斷交。

以下為外交部聲明

中華民國外交部鄭重聲明：中國繼去（2017）年6月挖走我中美洲友邦巴拿馬後，再度以鉅額金援誘迫我友邦多明尼加共和國片面斷絕與臺灣長達77年之外交關係，多中雙方並決定自本（2018）年5月1日起建交，我政府至感遺憾。為維護國家主權獨立與尊嚴，政府決定自即日起終止與多明尼加共和國之外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。

多國梅迪納政府昧於中國不實之鉅額投資與援助承諾，罔顧兩國友好關係、多國人民的期待，以及臺灣多年來協助多國國家發展之情誼，自2016年底起兩度與中國進行建交談判，期間雙方互動密切，被我列為邦交不穩的國家，並予以密切掌握。我政府為展現對兩國邦誼之珍視，由本部李前部長大維於2017年7月訪多以期鞏固邦誼，之後本部劉次長德立於同年8月與10月兩度前往多國懇談，雙方並於本年2月簽署合作瞭解備忘錄。惟近幾週以來，本部仍察覺雙邊關係依舊停滯，即進入高度警戒狀態。

臺灣與多明尼加共和國自1941年建交以來，與歷任多國政府攜手推動合作計畫，成果豐碩。其中包括有「多明尼加稻米之父」之稱的已故我技術團謝英鐸團長，提升多明尼加為食米出口國之稻米增產計畫，推動興建有加勒比海矽谷美名的多京科技園區，改善多國治安振興觀光之911勤務中心計畫，興建特殊兒童整合照顧中心協助貧窮家庭等，以上計畫廣受多國人民的支持與肯定。

外交部正告中國當局，其動輒以鉅額金援等金錢外交之手段挖我國邦交國之舉措，以及其他打擊臺灣國際參與之粗暴行徑，我國深感不齒並予強烈譴責。北京在外交上的蠻橫作為，只會疏離兩岸關係，侵蝕雙方互信基礎，嚴重傷害台灣人民感情。

我政府亦提醒國際社會，中國慣以不實的承諾欺騙我邦交國建交，之後卻未誠實履行，如在哥斯大黎加並未履行所承諾之10億美元煉油廠及4億美元的公路工程；近者與聖多美普林西比2016年12月建交迄今，所承諾之1億4千萬美元贈款毫無下文，機場擴建及深水港工程亦迄無動工的具體時間表。此外美國政府近期指出，北京透過鼓勵不透明的契約、掠奪性的貸款操作，以及行賄等作為，陷受援國於債務的泥沼，並削弱其主權，長期將無法永續成長。發展中國家與中國交往應注意其「以債養債的陷阱」(debt trap)，切勿得不償失。

雖然在外交上之挑戰嚴峻，我政府絕不會在北京壓力下低頭，將更積極聯合世界上友我國家共同努力奮鬥，堅定地維護區域和平穩定，並爭取台灣應有之國際地位，外交部同仁亦將為維護國家尊嚴及利益而努力。

(中時 )