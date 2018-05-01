多明尼加與我斷交 府：北京當局應停止錯誤行為

2018年05月01日 09:51 工商 崔慈悌

總統府今天發表聲明，對於多明尼加政府在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾。強調北京當局的做法，已經片面衝擊兩岸和平現狀，更不是負責的國際社會成員應有的行為，「這樣的錯誤，應該立即停止」。

面對北京當局持續以金援誘迫方式傷害我國與友邦邦誼，自2016年底以來，外交與國安團隊密切關注我國與多明尼加外交關係，全力投入各種努力，穩固兩國邦誼。對於多明尼加政府在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾。

長久以來，從翻轉多國從稻米進口國成為輸出國，完成警政安全通報系統的建置，中華民國政府全力協助多明尼加分享台灣發展經驗，致力於多國人民生活品質與福祉的提升。台灣有能力也樂意協助友邦，但反對金錢外交。

我們認為，正當世界走向和解與對話，國際社會正致力於包括朝鮮半島在內各區域和平與穩定，致力於全球人類普遍福祉的提升，中國政府卻反其道而行，持續在區域間升高軍事壓力，持續操弄所謂「一中原則」，造成區域及兩岸緊張。北京當局的做法，已經片面衝擊兩岸和平現狀，更不是負責的國際社會成員應有的行為，這樣的錯誤，應該立即停止。

無關政黨與兩岸政策立場，中國對台灣的持續打壓，都是以台灣全體人民的利益以及國家生存發展為威脅的目標，面對挑戰，朝野應一致對外，與全國人民站在一起。

儘管挑戰嚴峻，承擔守護國家自由民主，確保國人安全與福祉的神聖使命，政府絕不會在北京壓力下低頭，更將盡一切努力維護國家利益，捍衛中華民國主權與尊嚴，並與國際上友我國家共同努力，持續維護區域和平穩定。

(工商 )