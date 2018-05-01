賴清德一席話 讓網友們紛紛道歉

2018年05月01日 09:54 中時電子報 陳怡文

台灣低薪問題嚴重，年輕人看不見希望，昨行政院長賴清德出席「全國模範勞工表揚典禮」時提到蔡政府近2年來的政績，勞工平均收入創歷史新高，達4萬9889元，失業率也降至3.55%，創90年新低。PTT網友表示「抱歉各位就是我拉低水平的」。也有網友表示「我還少了好幾千塊，跟你賴功德要嗎？」、「有嗎？我連三萬都沒有啊！」。

賴清德表示，2017年全年經濟成長率2.86%，是近3年最高，股市站穩1萬點，外銷訂單也是歷史新高，另外，勞工失業率3月已降到3.66%，是90年來新低，平均收入來到新台幣4萬9989元，更是歷史新高。賴清德不忘提醒，總統蔡英文就職後已調整2次的基本工資，上班時數也減少，經濟可以持續發展。

PTT網友在面對此數據時，紛紛表示對不起大家「是我拖累了平均」、更有網友自諷「抱歉！我是台灣勞工薪資的毒瘤」，但也有網友開罵表示「一堆28k的死薪水，你說50k真的是平均值嗎？」、「有種把眾數公布出來賴缺德，一直拿平均自慰可悲」、「被踢出四小龍之際講這種話都不覺得丟臉嗎」、「統計應該沒有南部」、「一對男女平均一顆睪丸」、「勞動節變愚人節了，府院黨集體說幹話。」、「我台中市工作18年還是遠低於平均連累大家了」。

(中時電子報)