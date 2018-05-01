前白宮官員爆料 幕僚長凱利曾多次罵川普是白痴！

2018年05月01日 10:06 中時電子報 李靖棠

據美國國家電視新聞網（NBC）報導，川普（Donald Trump）的白宮（White House）內部似乎又傳出不和傳聞，有離職的官員向媒體踢爆，現任幕僚長凱利（John F. Kelly）曾多次不滿總統忽略他的意見，稱呼川普是一名「白痴」（an idiot）。似乎讓本就處於對立和緊張關係的兩人，再次出現不小的矛盾。

不過稍早時刻，凱利已公開對外發布聲明稿，駁斥相關媒體報導，並指出，「我與總統的關係，是建立在穩固和率真的基礎之上。他（川普）知道我的立場，而這些傳聞全都是屁話！」

現年67歲的凱利，出生於麻州波士頓，來自愛爾蘭裔的天主教家庭。20歲那年加入美國陸戰隊服役，凱利曾派往獨立號（USS Independence CV）航空母艦上服役，1995年從國防大學畢業後，調為國會聯絡官並升為上校軍銜。從1999年開始，凱利開始被派往歐洲和伊拉克等地，8年因在外表現優異，獲得參議院批准，升任為陸戰隊少將。

2008年派任命為駐伊拉克多軍部隊西部軍司令，一年返美接任美國國防部長高級助理，2012年接替弗雷澤空軍上將（Douglas M. Fraser），出任負責加勒比海、中南美洲和巴拿馬運河防務的美國南方司令部司令直到2016年。去年底獲新總統當選人川普提名為國土安全部長，並獲參議院88票通過上任。

凱利與妻子凱倫（Karen Hernest）結縭40多年，兩人育有2子1女：羅伯特、約翰和凱薩琳，其中兩個兒子都追隨父親腳步踏入軍旅，遺憾的是，大兒子羅伯特中尉在2010年在阿富汗駐防時，出任務時因公殉職、次子約翰則已是陸戰隊中校。

外界對於凱利離去的風聲始終未曾停過，軍旅出身的他，與國防部長馬蒂斯（James Mattis）一樣，是少數非諂媚型的幕僚官員，但始終未能掌握大權的凱利，究竟能撐多久，也將成為外界關注白宮人事變動的下一個焦點。

(中時電子報)