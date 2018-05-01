「拔管」爆紛爭 北檢：本周沒有傳喚管計畫

管中閔。(中時資料照)

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「拔管」案引發多所國立大學、全教總激烈反彈，台北地檢署偵辦台大校長當選人管中閔遭檢舉違法赴陸兼課，違反國家機密保護法案的動作，仍低調進行，向相關單位函調資料查證。據北檢消息人士1日透露，截至目前為止，北檢尚未排定傳喚管的時間，也就是本周不會傳喚管調查。

據了解，北檢近期暫緩傳喚管的動作，除因相關資料尚未齊全外，主要原因是不願因目前「拔管」引發的風潮，影響檢方辦案步驟，也不願在這時傳喚管，給予外界有關檢方介入的不良印象。

北檢原本4月中旬要密訊管，但4月16日突通知取消傳喚。據了解，北檢因考量部分函調資料尚未收到，且媒體守候採訪，擔心管遭傳喚一事曝光，被外界質疑「作秀」，臨時決定「喊卡」，取消傳喚。

據了解，檢方將在收到全部資料，整理出全案疑點，再訊問管中閔本人釐清疑點後，即可結案。目前全案仍是「他字案」。

管中閔當選台大校長後，遭教育部以未揭露兼任獨董、赴陸兼課等疑義，「卡管」3個月迄今未上任，最後就連前教育部長潘文忠都被台大自主聯盟及義務律師團告發瀆職，潘之後並請辭下台。結果新任教育部長吳茂昆上台後，就以台大遴選過程有爭議，駁回管的聘任案，正式「拔管」。

管中閔上月29日首度接受媒體採訪時，表示他沒收到教育部聘書，卻收到「司法傳票」，根本是「政治力赤裸裸的介入」，擺明要他不能當台大校長。據了解，為此，北檢不願此時介入調查，以免被外界批評，因此本周暫無傳喚管的計畫。

北檢接獲檢舉，指管從2005年起於廈門大學等多所大學違法兼課，涉違反國家機密保護法，上月曾傳喚5名台大人員查證。目前全案仍以他字案調查中。

(中時 )

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