台中筏子溪水防道路嚴重破損 今現場會勘爭取翻修

筏子溪是台中的門戶之河，維護筏子溪環境不被垃圾汙染破壞更甚重要！（陳世宗翻攝）

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立委張廖萬堅（中）長期肩負起守護筏子溪，爭取經費翻修水防道路，改善流域環境！（陳世宗攝）

筏子溪台灣大道以北水防道路兩岸開放使用近10年，因兩岸道路缺乏定期翻修嚴重破損影響用路人安全；另外河道雜草叢生、岸邊樹木枝葉雜亂且長期遭丟棄廢棄物，缺乏定期清潔維護工作。立委張廖萬堅1日再邀集相關單位現場會勘，爭取筏子溪水防道路翻修，改善流域環境！

張廖萬堅表示，105年上任立委後，多次偕同第三河川局長楊人傑等會勘，除要求寬列預算翻修兩岸道路，定期整治河道環境外，當下也要求緊急修復破損處將危險降到最低；兩年來陸續爭取經費完成路面翻修及重新鋪設筏子溪，迄今已完成兩岸共3200公尺。

張廖萬堅說，105年11月11日至106年3月10日完成的八張犁3號護岸水防道路(西屯路永安橋左岸上下游)共計660公尺；106年6月25日至107年2月21日完成的東海橋(台灣大道)起至上游右岸永安橋(西屯路)右岸水防道路共計760公尺。

107年2月21日開始進行翻修鋪設永安橋(西屯路)起至上游農路橋(振興路)兩岸水防道路，一併配合市府路燈工程，共計1761公尺即將完工；並督促定期辦理筏子溪河道清疏、巡檢及垃圾清理工程。

第三河川局表示，筏子溪台灣大道以北兩岸水防道路開放後，囿於經費問題，一直無法編列預算來修復水防道路及整治流域環境；感謝張廖萬堅立委每年持續爭取經費，至今已替第三河川局爭取近1500萬的經費協助進行翻修鋪設嚴重破損的水防道路。

張廖萬堅服務處主任林祈烽說，筏子溪台灣大道北側至10年前整治工作後，不斷遭民眾及不肖業者傾倒垃圾及焚燒廢棄物，造成環境髒亂惡臭嚴重破壞自然生態，對於筏子溪的整體流域環境問題，應由地方公所成立環境志工巡守隊，守護筏子溪的環境。

西屯區公所區長何國裕表示，筏子溪是台中的門戶之河，維護筏子溪環境不被垃圾汙染破壞更甚重要，成立筏子溪志工巡守隊也將納入區公所年度重要計畫。

(中時 )

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