做賊心虛 搶匪怕被抓連戴一周口罩「在家也要戴」

2018年05月01日 10:19 中時 柯宗緯

高雄37歲陳姓板模工缺錢花用，上月23日先在鳳山偷竊一部機車後，轉向前鎮鎖定落單的越南籍范姓女子，偷走一只咖啡色皮包，得手8千元不等；警方根據嫌犯戴口罩特徵及路口監視器循線逮人。陳嫌擔心臉部被辨識出來，整整1周沒脫下口罩，就算在家也堅持當口罩男，最終還是破功，訊後依搶奪、竊盜罪移送法辦。

警方調查，陳嫌有搶奪、竊盜等多項前科，日前他先至鳳山區瑞隆東路竊取機車，當成犯案工具，隔天騎乘贓車在前鎮區修文街260巷口附近物色下手對象，見到范女獨自行走，左肩背有皮包，趁其不注意時，從背後強行扯下皮包後逃逸。

前鎮分局警方獲報立即成立專案小組全力查緝，擴大調閱案發地及逃逸路線附近數10支監視錄影資料，再以大數據資料綜合分析比對後，鎖定陳姓男子涉有重嫌，經向高雄地檢署申請拘票獲准後，在犯嫌住所及經常出入場所埋伏多日，4月28日將人逮捕歸案。

陳嫌供稱，平常擔任板模臨時工，但最近工時少，收入不穩定，又要照顧家中高齡91歲外婆，在入不敷出壓力下，只好萌生行搶歹念，而為躲避監視器辨識臉部，他從偷竊機車就一直戴著口罩，「即便在家中也沒脫下來」，就這樣連續帶了一周，被逮補當下還是戴著口罩。

陳嫌到案後坦承犯行，並帶警方至鎮東五街145號前公園找到其丟棄作案用安全帽及犯案時所騎贓車，他供稱所搶的8000元已全部花光，手機等財物在沿途丟棄，警方先依搶奪及竊盜等罪嫌移送法辦，另將擴大偵辦是否涉及其他搶奪、竊案。

(中時 )