敬鵬大火桃市府成立捐款專戶 坊間竟有3戶名

2018年05月01日 10:49 中時 葉臻

桃園市政府成立捐款帳戶，擴大救助力量。（桃園市政府提供）

桃園市政府4月30日成立「桃園市政府0428消防英雄慰問專戶」，開放民眾捐款協助5名因為敬鵬大火殉職的勇消，然而卻被桃園市議員萬美玲、劉茂群和楊朝偉發現，坊間竟然有3個不同戶名、同個帳號的捐款專戶，痛批新聞處「資訊根本不清楚」，民眾到底該如何捐款。

桃園市政府30日發布訊息，以給桃園英雄力量為名，開設「桃園市政府0428消防英雄慰問專戶」，郵政劃撥帳號「50404193」，可以郵局劃撥、現金或支票方式捐款，費用將用於協助消防員家屬處理後續事宜及撫卹，市府也將依規定開立捐款收據。

然而1日卻被議員發現坊間竟有3個戶名，桃園市政府0428工廠火警消防英雄「慰助金」專戶、桃園市政府0428工廠火警消防英雄「慰問金」專戶和桃園市政府0428消防英雄「慰問」專戶，痛批新聞處資訊發布不明，讓民眾傻傻搞不清楚。

桃園市消防局表示，正確戶名是「桃園市政府0428工廠火警消防英雄慰助金專戶」，郵政劃撥帳號「50404193」，專戶款將用於協助5名殉職勇消和2名受傷同仁的醫療、後續處理事宜費用。

桃園市政府指出，市府社會局已發放給每位殉職勇消家屬各10萬元慰問金，另發放受重傷的林尉熙10萬元、呂宗郁5萬元，5位遭灼傷的弟兄各3萬元慰問金，消防局也另發給5名殉職同仁家屬、2名受傷弟兄各10萬元慰問金，因擔憂政府資源有限，希望透過專戶擴大協助力量。

(中時 )