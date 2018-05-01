吳釗燮：梵蒂岡與海地邦交沒問題

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中時

多明尼加閃電與我國斷交，外交部長吳釗燮今天早上召開國際記者會，強烈譴責中國以鉅額金援等金錢外交手段挖我國邦交國之舉措。吳釗燮強調，北京在外交上的蠻橫行為，只會疏離兩岸關係，侵蝕雙方互信基礎，嚴重傷害台灣人民感情。

吳釗燮指出，多明尼加是台北時間今天早上七點正式通知我們，但對這件事的掌握我方早就開始了，這兩年邦交一直都有狀況，但昨晚開始細節掌握，蔡總統那邊也是今天非常早被通知，整個國安會昨晚都沒睡覺。

由於我國月前才捐贈多明尼加50輛悍馬車，吳釗燮表示，已經捐贈出去，會循相關管道來理解後續怎麼處理。他又說，國防部敦睦艦隊日前才訪問過多明尼加，其實我們與多國軍方一直維持良好關係，過去這段時間有軍方高階將領去訪問，受到多國歡迎。至於援外計畫，將會做滾動式調整，最主要是希望能真正達到協助他國人民的福祉。

媒體詢問，盛傳許久的海地與梵蒂岡有無危機？吳釗燮說，梵蒂岡短期之內不會有危機，梵蒂岡與中國的教務協議還在進行當中，我們也從梵蒂岡領導階層得知，目前的教務協議不涉及政治議題，也就是說我們與梵蒂岡的邦交不會有危險。至於海地的外交部長這幾天就在台灣，目的是為了安排總統來台灣訪問，從這方面來看並不覺得台灣與海地邦交會有問題。

吳釗燮坦言，從2016年新政府接任之後，就發現與多明尼加邦交不穩，副總統陳建仁去訪問的時候就看到相關狀況。

(中時 )

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