何其諷刺! 宣布與我斷交 多明尼加：感謝台多年援助

多明尼加總統府稍早也對外正式宣布，將於建交77年的中華民國斷交、轉向與中國大陸締結外交關係。（圖/多明尼加總統府）

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中時電子報

據多明尼加共和國總統府（Dominicana Presidencia）官網新聞稿，在我方外交部記者會宣布與多國斷交後，多明尼加總統府亦於方才宣布，在考量多國利益和人民最大福祉下，選擇於今日和從1941年建交至今的中華民國切斷外交關係，轉向和中國大陸建交。

拿了悍馬車就跑 多明尼加與台斷交 和陸建交
影》簽署聯合公報 北京宣布與多明尼加建交

多明尼加政府在記者會上表示，「感謝台灣多年對我方的援助、建設和支持，但為了長遠的未來著想，與大陸建交對區域更加友好！」這句看似「感謝」的話語，看在剛剛送出多輛悍馬車的台灣民眾眼中，是多麼地諷刺與刺耳。

2015年馬前總統出訪多明尼加，獲當地僑胞和政府熱烈歡迎。（圖/中央社）

但這場宣布「斷交」的記者會，既不是由總統達尼洛·梅迪納（Danilo Medina）、也不是多明尼加外交部長，反而由總統的法律顧問弗拉維奧（Flavio Darío Espinal）出面宣布；比先前巴拿馬宣布斷交時，由總統親上火線告知，更讓外界感到不被尊重。據媒體報導，多國外長與總統顧問已於稍早在北京，和大陸外長王毅簽署建交公報。

多明尼加官方認為，如今中國大陸已是世界第二大經濟體，又是多國進口物資的第二大貿易夥伴，多年前就已有不少企業和商會呼籲，應與大陸締結正式外交關係。每年高達20億美元（約600億台幣）的貿易額，讓多明尼加成為加勒比海地區（Caribbean）、第二大的大陸貿易夥伴。多明尼加政府指出，與中國大陸建交不僅能帶來更多貿易金額，更對未來雙邊金融、旅遊、科技、教育和能源合作，打開更寬廣的一條道路。

今日之前雖與多明尼加並無正式外交關係，但從1993年10月起，陸多雙方簽署互設貿易發展辦事處協議後，大陸於隔年在多國首都設商貿代表處；多國也在2005年底，赴北京開設商代處。雙方的互動、互訪和投資，近年來不斷增加且活躍，大陸出口多明尼加的貿易額更是逐年成長，重要商品包含：合金材料、化工製品、摩托車零部件、通訊設備和食品等，進口銅礦和醫療器材等。

(中時電子報)

文章來源：República Dominicana establece relaciones diplomáticas con República Popular China para beneficio de ambos pueblos

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