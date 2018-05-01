影》廣告不實！海盜隊鸚鵡唱名引爭議

被請來選秀會唱名的金剛鸚鵡札札。(摘自海盜官方推特)

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中時電子報

之前聲稱要在NFL選秀使用鸚鵡唱名的坦帕灣海盜隊是在唬人嗎？他們早在選秀會之前1個多月就宣布商借8歲的金剛鸚鵡札札(Zsa Zsa)來選秀會唱名，球迷都很高興，講到海盜，當然少不了鸚鵡，就連英媒BBC也預先報導了。

好不容易等到前日鸚鵡札札登場，大家以為牠會讀出新秀喬丹懷海德(Jordan Whitehead)的名字，結果札札說了什麼？什麼也沒說啊，雖然轉播畫面打出札札的名字，實際上卻是司儀來唱名，現場太吵，根本聽不到鸚鵡的聲音。

札札所屬於佛州異國禽類保護會，會長諾頓(Patricia Norton)坦承，其實札札只會說一句「海盜隊加油(Go Bucs)」而已，雖然媒體報導牠會唱名選手，但只是誤傳，被網友罵翻。

海盜隊之前的官方聲明確實指出「一隻鸚鵡會在海盜船上宣布球隊選中的新秀」，由此可見這不是媒體誤傳，而是球團廣告不實。

球迷在網路上砲轟：「重來一次啦，我要看到鸚鵡說話。」「我以為會有鸚鵡唱名才看的。」「鸚鵡怎麼沒開口？」「今年選秀會最大的失望。」

會長諾頓反駁說：「你們真的以為我有可能在30秒內訓練牠念出選手的名字嗎？」

(中時電子報)

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