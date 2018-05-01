網傳老榮民穿國旗裝自焚「反年改」 造謠者道歉了

警方發現胡姓老伯的機車油箱蓋呈開啟狀。（葉臻翻攝）

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警方在現場發現一個尚稱完整的打火機。（葉臻翻攝）

住在國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家內的68歲胡姓老伯，30日上午替機車加完油後，疑似油箱蓋沒蓋緊，中午12點多在榮家內噴水池前犁田滑倒，不料發生火燒車，造成胡姓老伯全身90％三度燒傷，網路上謠言阿伯是為「抗議軍退年改案」，身穿國旗衣自焚死諫，國軍退除役官兵輔導委員會副主委呂嘉凱強調絕無此事，也已找到散布此謠言者，對方也因提供了不正確的訊息表示「sorry」。

八德榮家表示，胡老伯30日中午騎機車在園區噴水池前犁田滑倒，導致導致機車汽油外洩發生燃燒，當下駐衛警立刻上前幫忙滅火，並通報119前往，胡老伯被送往林口長庚醫院急救，目前住在加護病房，全身有90％三度燒傷。

國軍退除役官兵輔導委員會副主委呂嘉凱1日上午在八德榮舉行記者會說明案情原委，主委邱國正也專程至林口長庚醫院探視胡老伯，呂嘉凱表示，網路盛傳胡老伯是為「抗議軍退年改案」，身穿國旗衣自焚死諫一事並非事實，當日也已找到首傳謠言者，對方表示「提供了不正確的訊息，造成大家困擾，再次sorry」。

桃園市政府警察局八德分局調查後表示，監視器影像顯示，胡老伯事發當天凌晨6點半，從榮家住所騎乘重機車外出至加油站加油後，即返回榮家住所，中午12點多再從榮家住所騎乘重機車欲外出時，在榮家行政大樓前圓環突然人、車倒地，胡老伯起身後約5、6秒，再次蹲下時就發生起火燃燒。

警方表示，經過初步火場鑑識，發現「一個尚稱完整的打火機」、「機車油箱蓋呈開啟狀態」、「周邊未發現有盛裝容器」等情況，詳細起火原因仍待桃園市消防局火調科鑑識調查了解中。

(中時 )

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