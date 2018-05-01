台多斷交 蔡英文：大陸作為已破壞兩岸現狀

2018年05月01日 11:09 工商 崔慈悌

對多明尼加與大陸建交，蔡英文總統今天表示，這是北京當局對台灣再次打壓「大家都心知肚明」。呼籲朝野放下成見一致對外。她也表達政府嚴正的立場，強調大陸不友善、破壞性的做法，徒增兩岸關係的變數，「這些作為，已經實質破壞了兩岸關係的現狀」。

蔡英文今天上午由總統府秘書長陳菊陪同，出席財團法人國防安全研究院揭牌典禮，由於正逢多國與我國斷交，轉與大陸建交，蔡英文在致詞一開始就說明最新情況，並呼籲團結一致對外。

以下是蔡英文的致詞全文：

我想今天上午，我們發生一件外交斷交事件，對大家來講，對心情上都有幾分沈重。我們和多明尼加正式終止了雙方的外交關係。這是北京當局對台灣再次的打壓，大家都心知肚明。現在就是我們要團結的時刻，政黨的利益，不應該是大於國家利益，希望 朝野務必要放下成見，一致對外。

藉這個機會，我要向國人同胞，表達政府嚴正的立場。無論是軍機、軍艦的繞行，或是外交上的打壓，對兩岸關係來說，都是不友善、破壞性的做法。這些動作，都會讓台灣人民感到失望，徒增兩岸關係的變數。

這些作為，已經實質破壞了兩岸關係的現狀。不尊重台灣的民主體制，片面改變台海穩定的現狀，不是中國要作為一個區域負責任的大國，應該有的作法和態度。

台灣確實面對嚴峻的外交情勢，但是，政府不會以犧牲主權、犧牲人民尊嚴的方式，去委曲求全。

堅定捍衛國家，守護台灣，保護我們自由民主的生活方式，我們不會容許這些基本價值受到威脅，這是政府不變的使命。

2016年我當選總統，台灣人民用選票告訴國際社會的答案，就是尊嚴、自由和民主。外面的壓力再大，我們都不會屈服，台灣會繼續走向世界。我們的決心不變。

面對這麼嚴峻的挑戰，更顯示我們成立國防智庫的必要性。

在這裡，我要向馮董事長，也是我們前國防部長，表達我對國防安全研究院的三個期許。

第一，要協助政府掌握戰略情勢變化。

在變動中的情勢，我們有不變的任務，就是堅守國家安全，維護國家利益。因此，國防安全研究院要提出具體戰略方向。同時定期對區域安全情勢、國防科技情勢提出報告，讓決策者能夠全面掌握戰略環境變化。

第二，要廣納戰略研究人才。

安全戰略研究所裡面，我們的安全戰略研究已經是一門跨領域的學問，因此，未來國防安全研究院，一定要敞開大門，延攬各界跨領域的人才、不分軍文的戰略及軍事研究人才。用集體的智慧、扎實的研究，為國家發展奠定穩固的基礎。

第三，要成為對外交流、互動、合作的平台。

台灣的國際環境越困難，我們就越要走出去。而學術交流，可以是我們拓展對外溝通的另外一個管道。我們要加強跟區域內各國的對話，建立常態性互動的管道，增進彼此的戰略互信，也開創更多合作的可能性。

深耕國防研究，拓展溝通對話，這是研究院的主要任務。我們馮董事長在擔任國防部長期間，跟我默契很好，而且交付的任務都使命必達，這一次我們再一次交付我們董事長一個新的任務，一個新的國軍戰略研究機構， 我們期待馮董事長再次使命必達。

我們一起努力、守護國家。謝謝大家。

(工商 )