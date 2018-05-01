狼師誘姦25男童 受害童成年獲犯罪補償30萬

2018年05月01日 11:19 中時 陳志賢

北市某高中老師林志豐被控長期性侵、猥褻25名國小男學童，並拍攝裸照，去年遭起訴後，目前仍在羈押中，1名曾在8年前慘遭林男猥褻並拍攝裸照的22歲被害人，日前向台北地檢署申請犯罪被害人補償，北檢同意補償他精神慰撫金30萬。

目前林志豐性侵案中，已有8名被害家屬向北檢申請犯罪被害人補償金，有4名家屬共計獲賠償135萬元，另4名則遭駁回。

44歲的林志豐被控透過上網或利用住處接近某國小地利之便，前往該國小附近的超商，搭訕男童，並以3C電競產品、遊戲儲值卡引誘，用機車載到住處，趁男童打電玩時撫摸其下體，並拍攝裸照，若男童沒反抗，則進一步性侵。

去年3月，因1名被害男童母親，發現兒子的臉書與林男親暱對話，詢問後得知兒子被林男載赴住處猥褻，並通知學校報警。

檢警去年4月16日搜索林男住處，查扣到9個隨身碟、2支行動電話、2平板電腦、3台電腦、1台筆記型電腦及7個硬碟，並將林男收押。

檢警自林男的手機、平板電腦內查出大量男童裸照，查出林自2009年到2017年涉對25名男童性侵、猥褻及拍裸照，北檢去年8月依加重強制性交等罪起訴林，目前全案仍在法院審理中。

1名被害人上月向北檢申請犯罪被害補償，指2010年8月24日，當時年僅14歲的他，遭林男引誘至林男住處猥褻下體，並拍攝裸照，8年來性侵陰影始終揮之不去，造成身心創傷，請求精神慰撫金30萬。北檢被害人犯罪補償委員會審核後，決議30萬元全數補償。

(中時 )