多明尼加與我斷交 江啟臣：蔡政府不必要言論使陸圍堵力道加大

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旺報

多明尼加宣布與中華人民共和國建立外交關係，與我斷交，成為蔡政府上台後，繼聖多美普林西比與巴拿馬，第三個與我斷交的國家。國民黨立委江啟臣1日表示，多明尼加與中華民國建交多年，是我國在中南美洲重要盟友，更是美國後院，非一般邦交國可比擬，斷交非同小可，更顯示蔡政府外交及國安的重大警訊。

江啟臣提出三點觀察，第一、蔡政府一系列不必要言論，包括行政院長賴清德「務實的台獨工作者」，非但無助兩岸和解與國際空間拓展，反招致中國大陸圍堵力道加大。

第二、斷交前，蔡政府才談定與多明尼加高達3500萬美元，超過台幣十億的軍事援助案，悍馬車送了，卻形同打水漂，旋即斷交，可見國安單位資訊掌握能力不足，拚金錢與拚武器的「硬碰硬」模式，完全行不通。

第三、外交戰不僅是兩岸之間的互動，更有美中大國博弈的大架構在內。多明尼加位在中南美，是美國後院，美國理應能發揮一定程度影響力，多明尼加卻因聯合國安理會理事國席次資格等緣故，倒向中國大陸，台灣身處美中兩大國過招的夾縫間，若一面倒押注一方，無論誰贏，台灣都是前線先倒下的卒子，受傷的是台灣人民的利益，必須學習南韓，採取平衡靈活，低調和平的均勢戰略，才是以國家利益為先的正確作法。

(旺報 )

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