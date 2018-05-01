2018年05月01日 11:26 中時電子報 高德順

蔡政府上任即將屆滿兩年，曾說過「勞工是民進黨心裏最軟的那一塊」的蔡總統，2016年競選總統期間提出的18 項勞動政見支票，到底有多少兌現？又有多少跳票？有媒體在五月一日勞動節公佈最新調查，追蹤發現，到目前為止，0項「完全落實」、更有3項「政策破局」，已經跳票。

媒體公布蔡政府18項勞動政見支票兌現情形，完全落實數0。(圗擷自報導者網站)

5月1號勞動節，非營利網路媒體《‎報導者》The Reporter根據2016年蔡英文勞動政策六大主張的18 項勞動政見，製作「蔡英文勞動政策追蹤大平台」，今天公佈最新執行進度，結果0項完全落實，部分落實1項、執行中2項、卡住0項、開始動作8項、未有動作0項、政策破局3項、持續辦理4項。

唯一「部分落實」的政見是：勞工特休假要貫徹實施。這項政見在今年1月10日《勞基法》修正案完成三讀，特休假未休完可遞延至隔年，隔年未休完再折算工資。至於：減少總工時，週休兩天；提高加班工資；修法限縮責任制工時等3項「政策破局」，等於跳票！

「開始動作」的政策8項，分別是：訂定「最低工資法」、推動「工作卡」制度、開發中高齡就業機會、訂定「派遣勞工專法」、減少公部門派遣勞工、訂定「部分工時勞工保護」相關立法、將「職災保險」單獨立法、工會法修法降低組工會門檻。

「進行中」政策2項，分別是：推動「中高齡就業專法」、職業病預防及補償。「持續辦理」4項，分別是：改善青年初次就業、翻轉教育與就業的生涯歷程、推動職場權益教育、建立勞工參與公司治理的新模式。

不少網友看了報告後很有感，表示真是慘不忍睹、我倒底看了啥？有網友說，最重要的工時跟加班工資都跳票破局，很悲哀；而列入「進行中」、「開始動作」的也未必會好，勞基法就是例，可能修出個勞基法2.0，這統計只是最粗略的統計，但連這麼粗略的統計都能反映出DPP的爛；有網友說，由圖可知，勞工果然是DPP心裏最軟的那一塊，資進黨只會騙。

(中時電子報)