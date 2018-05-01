幼兒園學費醞釀漲價 家長憂：私幼補助 肥了業者

2018年05月01日 11:42 中時 陳燕珩

北市預定補助3、4歲幼童每學期1萬3660元私幼補助，108學年度上路，不過市議員高嘉瑜接獲家長陳情，指不少私幼已醞釀調漲學費，擔心補助看得到吃不到，最後全補到業者身上，她要求教育局提出凍漲機制，避免肥了業者，瘦了家長的荷包。

教育局副局長洪哲義強調，私立幼兒園每年調漲學費、雜費及代辦費等，必須報教育局審議，再報教育部同意。審議委員會有消保官、會計師以及業者代表等，會檢視調整內容、財務報表，精算漲價的合理性，像去年同意率就只有6％，家長可以放心，教育局會嚴格把關。

近期不少家長跟高嘉瑜投訴，私幼補助1萬3660元還沒上路，已有多家幼兒園擬調漲費用，光是內湖就有4家，且有些項目是新生適用，舊生可延用原本收費項目，有幼兒園每月學費擬從3萬調整到3萬3000元，是一筆不小的負擔。她擔心，補助還沒進入口袋，家長就要先掏錢。

高嘉瑜調閱私幼申請調漲學費紀錄發現，2015年共有16家申請調漲，有14家通過，漲幅約20％；2016年25家申請有11家通過，漲幅13％；去年一口氣有77家申請調漲，儘管最後僅6家通過，已可看出業者蠢蠢欲動，今年只有7家申請，但民眾投訴擬漲價的幼兒園卻不在名單內，教育局恐防不勝防。

除了學費調漲以外，家長也擔心幼兒園巧立名目，變相將費用加到其他項目上。高嘉瑜要求，教育局應針對新的補助方案，提出凍漲機制或審核辦法，防止補助補到業者身上，無法真正減輕家長負擔。

洪哲義說，教具局每年平均查核240家幼兒園，若有超收費用會要求退費，過去曾查過2、3家案例，後來都有改善。至於有家長擔心用業者用課後才藝班包裝，變相加收費用，由於下午4點後是教導服務時間外課程，家長可依需求自由參加。

教育局學前教育科長吳文誌補充，下午4點過後的課後延托費，也在學費審查範圍內，收費每小時80到100元。對於，後續1萬3660元補助程序，她說明，開學1個半月後家長可提出申請，45天內會審查完，將補助費用撥到幼兒園戶頭，再撥到家長戶頭。

(中時 )