「反拔管周」正式起跑！台大師生怒嗆野蠻教育部

2018年05月01日 11:48 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台大校園「反拔管周」正式起跑！教育部長吳茂昆甫上任不到10天，快速完成「拔管」大任，引爆台大校園怒火。當事人台大師生不容置身事外，台灣大學自主聯盟今（1）日發起一系列活動，向行徑野蠻、違法亂紀的教育部抗議，並向社會大眾訴求爭取大學自治、維護學術自由的決心。

台大自主聯盟整理並公布「5/1-5/5活動懶人包」，擬辦各項活動，邀請台大師生以及校友參加，期盼藉由相關活動，為爭取大學自治、維護學術自由貢獻心力。各活動將由「守護台大」粉專、「還我校長 黃絲帶的關懷」粉專發布相關活動資訊。

5月1日式式展開的反拔管周，計畫4場重要活動。分別為：

1.國際記者會 時間:5/1(周二)中午 12:30 地點:台大傅鐘前。

2.陳淳文教授演講，題目:大學自治的輓歌 時間:5/3(週四)晚 6:00 地點:文學院演講廳

3.傅斯年校長追思會暨紀念五四運動晉百年 時間:5/4(週五)下午 2:00 地點:台大傅園

4. 新五四運動

5/4(周五)下午 2:00-4:00 地點:傅鐘前

5/4(周五)下午 4:00-4:21 地點:各教室，逐漸向傅鐘聚集

5/4(周五)下午 4:21 地點:台大傅鐘前

5/4(周五)下午 5:00 地點:台大傅鐘前

5/4(周五)下午 6:00 地點:台大正門口自由廣場靜坐

5月4日當天，台大師生罷課並宣讀罷課宣言、新五四宣言、陳情書向郭大維代理校長遞交陳情書、獻花「愛台大」燭光晚會。

(中時電子報)