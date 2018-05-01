「反拔管周」正式起跑！台大師生怒嗆野蠻教育部

台大自主聯盟1日中午將在傅鐘下舉行國際記者會，爭取大學自治、維護學術自由。（擷取自「守護臺大」粉專）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台大校園「反拔管周」正式起跑！教育部長吳茂昆甫上任不到10天，快速完成「拔管」大任，引爆台大校園怒火。當事人台大師生不容置身事外，台灣大學自主聯盟今（1）日發起一系列活動，向行徑野蠻、違法亂紀的教育部抗議，並向社會大眾訴求爭取大學自治、維護學術自由的決心。

台大自主聯盟整理並公布「5/1-5/5活動懶人包」，擬辦各項活動，邀請台大師生以及校友參加，期盼藉由相關活動，為爭取大學自治、維護學術自由貢獻心力。各活動將由「守護台大」粉專、「還我校長 黃絲帶的關懷」粉專發布相關活動資訊。

5月1日式式展開的反拔管周，計畫4場重要活動。分別為：

1.國際記者會 時間:5/1(周二)中午 12:30 地點:台大傅鐘前。

2.陳淳文教授演講，題目:大學自治的輓歌 時間:5/3(週四)晚 6:00 地點:文學院演講廳

3.傅斯年校長追思會暨紀念五四運動晉百年 時間:5/4(週五)下午 2:00 地點:台大傅園

4. 新五四運動

5/4(周五)下午 2:00-4:00 地點:傅鐘前

5/4(周五)下午 4:00-4:21 地點:各教室，逐漸向傅鐘聚集

5/4(周五)下午 4:21 地點:台大傅鐘前

5/4(周五)下午 5:00 地點:台大傅鐘前

5/4(周五)下午 6:00 地點:台大正門口自由廣場靜坐

5月4日當天，台大師生罷課並宣讀罷課宣言、新五四宣言、陳情書向郭大維代理校長遞交陳情書、獻花「愛台大」燭光晚會。

(中時電子報)

更多台大不服從相關新聞看這裡
台多斷交 教育部：91個多明尼加… Jamie Oliver專業廚具換購倒數 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。