PTT再見了？違規遭罰現危機 站長爆料要關站

2018年05月01日 11:48 中時電子報 張國欽

國內最大網路論壇之一批踢踢實業坊（PTT），最近出現關站傳言，有鄉民今天上午在八卦板爆料指稱，站長已親自證實，PTT將在近期關站。

有網友今上午9時許在八卦板引述站長於看板「SYSOP」發布的公告文，內文指出，部分用戶利用看板進行交易、交換或贈予行為，已違反相關法規（現實），經站方管制仍無改善，多次遭執法機關警告開罰，已造成該站營運危機。

站長表示，PTT架設在學術網路之下，為非商業性的學術性質討論網站，但不少看板已出現違法物品的交易、交換或贈予行為，才制定相關站規加以規範，然而部分用戶近期頻頻反彈，認為交易風險由使用者自負即可，抱怨站方管太多，對此，他直言站方會重罰這些，不是因為關心交易內容，「而是怕這個站被你害到關掉」。

PTT用戶眾多，尖峰時段曾與批兔（PTT2），合計創下超過15萬使用者同時上線紀錄，去年10月發生主站無預警斷線時，曾引發網友爆動，不少人湧入PTT2發文，自嘲已出現「戒斷症狀」。

PTT關站消息傳出引發鄉民暴動，紛紛留言說「先跟大家說再見」、「我會懷念PTT」、「大家再見O_Q」。但也有網友認為這件事並沒有那麼嚴重，並留言表示：「這種狀況不是常常發生嗎」、「是有多菜？多年來有些看板就是因為這樣被關的啊」、「沒事啦，都吵多久了，不會關啦」。

(中時電子報)