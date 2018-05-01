小英承諾了罹難消防員家屬什麼？網：砍到見骨

2018年05月01日 11:51 中時電子報 張達智

敬鵬工業公司平鎮廠大火造成消防隊員5死2傷慘劇，蔡英文總統30日前往殯儀館拈香致意，並慰問家屬。

蔡英文在臉書貼出慰問家屬的照片，並留言：「一場大火讓我們失去了五位消防弟兄，和兩位移工朋友的寶貴生命。握著五位消防英雄家人的手，家屬告訴我，他們不希望讓弟兄們白白犧牲。他們的心情我能體會，答應他們的承諾我一定會做到。

現在，還有兩位弟兄在跟傷勢搏鬥，請國人一起為他們祈福加油。」

專門讓警察弟兄宣洩真心話的臉書《靠北警察》粉絲專頁，貼出小英這篇文章的截圖，並提問：「所以，你承諾了什麼？在職涯中賣命的警消人員，即便有幸活到退休之後，會被國家善待並且好好的照顧？」

網友罵聲連連，回說她承諾「砍到見骨」、「承諾會從優撫卹，但要砍退休金來補」、「沒死在火場的，退休後再糟蹋到死咩」、「死了當英雄，領保險撫卹結案，沒死當狗熊，領汙名退輔結案」。

更多網友憤怒說「噁心！」、「假仙！」、「想吐」、「鱷魚的眼淚」、「貓哭耗子!假慈悲!可憐!媽的!幹!」、「演完可以回去吃法國料理了」。

還有一名網友在蔡英文臉書留言：

「看看這張照片...噁心

真的很假掰～虛偽～爛！

現在有一群畜生正在清算這些

沒有因公殉職有幸順利退休的軍警消公職人員！

這對於一個沒兒沒女的執政者有感嗎？

應該是很無感吧！

這樣的冷血政府還想要吸引更多的熱血青年

加入國軍？加入打火英雄？加入培育人才？

畜生當別人的孩子死沒了嗎？

死了...就『從優撫卹』！

『是給了多少ㄚ...施捨嗎？』

『那給妳換一條命妳要嗎？』

『沒當媽也至少同理心吧！』

『一句從優撫卹就打發了？』

『妳以為每個人都像畜生一樣愛錢嗎？』

然後如果僥倖沒死...就該被清算嗎？

退休後卻成了這個畜生政府口中的～米蟲！」。

(中時電子報)