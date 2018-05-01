Jamie Oliver專業廚具換購倒數 全聯加碼送印花

2018年05月01日 12:15 中時 郭家崴

全聯Jamie Oliver專業廚具換購換購商品，可拆式料理剪刀最受消費者青睞，25枚印花或福利點1

000點＋199元／70枚印花＋49元可換購。（全聯提供）

全聯Jamie Oliver專業廚具換購換購商品，專為亞洲人開發設計的中式片刀也受歡迎，25枚印花＋659元／70枚＋349元可換購。（全聯提供）

全聯Jamie Oliver專業廚具換購活動至5月10日，今（1日）起倒數9天，統計從1月5日至今總換購量超過70萬件，大幅超越前幾年刀具及鍋具活動，連帶帶動整體業績成長超過至少1成，是之前雙人牌刀具活動同期的2倍，換購表現亮眼。

目前換購商品以實用的可拆式料理剪刀最受消費者青睞，其次是專為亞洲人開發設計的中式片刀。全球首發的Jamie Oliver果汁調理機是首次嘗試小家電換購，同步有玻璃壺及隨行杯CP值高，至今換出近16萬台，大幅超越活動前預估的數量，總兌換量可望超過之前WMF快易鍋；由於大受歡迎，換購需等待較長的時間，全聯表示已協調廠商加緊趕工，盡速將商品送到台灣供消費者領貨。

英國名廚Jamie Oliver非常重視這次與全聯的合作，錄製影片祝全聯20歲生日快樂，分享他的飲食主張、強調與心愛的人一起下廚料理一點都不複雜，期待親自設計的廚具可以讓下廚像遊戲般快速、好玩又簡單，並提醒大家把握最後機會，到全聯把Jamie Oliver帶回家。

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(中時 )