Jamie Oliver專業廚具換購倒數 全聯加碼送印花

全球首發的Jamie Oliver果汁調理機，至今已換出近16萬台，25枚印花＋1299元可換購。（全聯提供）

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全聯Jamie Oliver專業廚具換購換購商品，可拆式料理剪刀最受消費者青睞，25枚印花或福利點1
000點＋199元／70枚印花＋49元可換購。（全聯提供）
全聯Jamie Oliver專業廚具換購換購商品，專為亞洲人開發設計的中式片刀也受歡迎，25枚印花＋659元／70枚＋349元可換購。（全聯提供）

全聯Jamie Oliver專業廚具換購活動至5月10日，今（1日）起倒數9天，統計從1月5日至今總換購量超過70萬件，大幅超越前幾年刀具及鍋具活動，連帶帶動整體業績成長超過至少1成，是之前雙人牌刀具活動同期的2倍，換購表現亮眼。

目前換購商品以實用的可拆式料理剪刀最受消費者青睞，其次是專為亞洲人開發設計的中式片刀。全球首發的Jamie Oliver果汁調理機是首次嘗試小家電換購，同步有玻璃壺及隨行杯CP值高，至今換出近16萬台，大幅超越活動前預估的數量，總兌換量可望超過之前WMF快易鍋；由於大受歡迎，換購需等待較長的時間，全聯表示已協調廠商加緊趕工，盡速將商品送到台灣供消費者領貨。

英國名廚Jamie Oliver非常重視這次與全聯的合作，錄製影片祝全聯20歲生日快樂，分享他的飲食主張、強調與心愛的人一起下廚料理一點都不複雜，期待親自設計的廚具可以讓下廚像遊戲般快速、好玩又簡單，並提醒大家把握最後機會，到全聯把Jamie Oliver帶回家。

趁最後一周集印花，全聯提供快速集印花攻略，高露潔自然之萃牙膏120g，含多種維生素、自然散發清新，新品上市嘗鮮價2件198元，可獲印花9枚；植萃566無矽靈洗髮露500g，使用天然植物油、天然淨化無矽靈，2瓶特價299元，可獲印花6枚；好自在全球首款、年度熱銷INFINITY液體衛生棉10片/盒，5盒優惠價共579元，可獲印花23枚；白蘭植萃皂超濃縮洗衣精補充包1.6kg，植萃清香易沖洗，省水又環保，2包特價280元，可獲印花8枚；可口可樂歡慶在台上市50周年，汽水玻璃瓶192ml全聯限定款4瓶特價112元，送印花2枚。

(中時 )

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