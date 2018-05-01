核動力！搭載隱形戰機 陸004核航母傳準備開建

專家認為，特大型三排滾子回轉支承軸承成功下線，由洛陽運往大連船舶廠，顯示004型核動力航母可能在大連建造。（洛陽日報）

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中時電子報

北京正積極朝海洋強國夢邁進，一步步落實2049年中國建國100年時，完成10艘航母建設的目標。

繼傳出中國第一艘自製航母002艦海試，003艦設計基本定型後，又傳出004艦也醞釀在大連建造的消息。

據《洛陽日報》報導，洛陽企業生產的特大型三排滾子回轉支承軸承成功下線，並運往大連船舶廠。大陸「強國觀察」軍事交流平台有分析指出，這是用於建造特大型水面艦船浮吊船上的核心配件，並說大連船廠在準備特大型水面艦船生產線。種種跡象顯示，004型核動力航母可能在大連建造。

002艦經過舾裝後海試，年內可能交付中共海軍。而003型直通甲板電磁彈射航母確定在上海長興船廠建造。

中船重工稍早證實，中國正在研製核動力航母。根據分析，中國自製核動力航母排水量將達10萬噸，採用直通甲板，電磁彈射，並搭載中國5代隱形艦載機。

分析稱，中國如果要在2030年前完成6艘航母的部署，將會出現在上海長興船廠與大連船廠同時打造航母的盛況。

003型直通甲板電磁彈射航母到核動力航母的建造，將不同於先前建造的蘇聯式滑躍起飛航母，可能將花費更長時間。

不過，受益於從打造遼寧號航母汲取的經驗，中國首艘自製航母在船塢上建造只花了26個月，舾裝也僅用了12個月。未來可能出現長興船廠003型航母還在建造，大連船廠004型航母就開工的狀況。

大連船廠目前建造的002型艦排水量6.5萬噸，滑躍起飛，無法搭載固定翼預警機。如果要打造排水量10萬噸的004型核動力航母，目前的建造設備顯然不太夠用，需要為核動力新航母準備新設施。

分析稱，大連船廠建造002艦之後，雖然有一部分技術人員，還有工程師將抽調到長興船廠，提供003型航母的技術支援，但是大連船廠建造航母的隊伍勢必會保持。

分析認為，擁有航母打造經驗的技術團隊是船舶工業最大的財富，況且中國還需要數艘航母，因此，在完成首艘自製航母的建造之後，大連船廠會立即投入打造新航母。如今003型航母在長興船廠打造，而由擁有航母建造經驗的大連船廠來建首艘核動力航母最合適不過了。

(中時電子報)

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文章來源：004航母爆出大消息，大连船厂正做开建准备，搭载五代隐身舰载机

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