SoSAFE！索羅門與台灣氣象合作周年

友邦索羅門群島氣象局長希瑞西亞（右4）、索國駐台大使王哲夫（左3）拜訪氣象局，受到局長葉天降（左4）與同仁熱烈歡迎。（圖／氣象局提供）

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索羅門群島駐台大使王哲夫（面對鏡頭者）與氣象局人員熱情互動。（廖德修攝）

SoSAFE（很安全）！有了台灣的氣象協助，南太平洋友邦索羅門群島增加一層安全保障。索國氣象局長希瑞西亞（David Hiba Hiriasia）與駐台大使王哲夫（Joseph Pius Waleanisia）今天上午聯袂拜訪中央氣象局，受到局長葉天降與同仁的熱烈歡迎。

葉天降表示，台索相距雖有數千里，但在氣象上同樣面臨劇烈天氣及地震等天然災害威脅。去年索國副總理Manasseh Maelanga訪台期間，索國環境部長Samuel Manetoali即與我國交通部長賀陳旦簽署《氣象合作瞭解備忘錄》，如今已滿1周年，希瑞西亞特地來訪。

希瑞西亞表示，雙方已有進一步合作的意願，詳細工作項目將在其來訪期間與台灣的相關機構洽商。王哲夫則說，氣候問題是人類必須共同面臨的挑戰，氣象也是一門嚴肅的課題，很感謝台灣這些年來的協助，他自己也覺得學到很多新東西而獲益匪淺。

交通部與索國環境部是在去年4月28日簽署《氣象合作瞭解備忘錄》，第1階段以發展索國「氣象與地震早期預警系統」（簡稱SoSAFE）基礎設施為主。目前索國已建置多個氣象及地震觀測設施，對豪雨及地震的發生已具初步預警能力，對於登革熱爆發的預警機制也開始逐步建立。此成果在去年11月於德國波昂舉行的「第23屆聯合國氣候協約國會議」（COP23）周邊會議上，由雙方共同發表並獲得各國肯定。

氣象局說，其實台索氣象合作始於2013年10月，當時索國環境部長及氣象局長來台與我方進行首次雙邊會談，在外交部協助下，氣象局派員赴索國進行各項合作事宜。前年氣象局並與衛福部、中研院、中原大學及氣象學會共同提出為期3年的「索羅門群島氣象與地震早期預警研究」計畫，在科技部經費支持下，接續派員赴索國加強各項合作。

今天上午中美洲傳統邦交國多明尼加突宣布與台斷交，令國人大為震驚！而透過氣象合作來協助南太平洋友邦索羅門群島，目前這個SoSAFE計劃不僅讓索國感到SoSAFE，對於兩國邦誼而言也堪稱SoSAFE！

(中時 )

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