影》沒人打得到！釀酒人左投後援2.2局飆8K

海德今天完美後援，投2.2局飆8K締造歷史新猷。(美聯社)

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中時電子報

藍迪強生(Randy Johnson)過去現役時期，三振功力了得，12年前曾後援4局飆8K，已經是技驚四座，不過釀酒人24歲左投海德(Josh Hader)，今(1日)可是達成超越大前輩的成就，他後援投不到3局就送出8K，締造大聯盟歷史新猷，助釀酒人6比5擊敗紅人。

海德2012年高中畢業投身大聯盟選秀，到第十九輪才被金鶯選走，在小聯盟的五年間，2013年被金鶯交易到太空人，2015年才來到釀酒人。海德雖一路都是先發養成，不過去年上大聯盟，轉戰全職後援一鳴驚人，投35場戰績2勝3敗、自責分率2.08。

此役釀酒人打完前5局，釀酒人還處於2分落後，不過7上靠著紅人出現守備失誤，加上山塔納(Domingo Santana)適時二壘打，攻得3分反超。僅領先1分，釀酒人不敢大意，7下1出局後，決定把堪稱陣中最穩定的海德推上場。

海德截至賽前，今年出賽10場投15.1局，無勝敗紀錄，自責分率是優異的1.17，被打擊率不到1成。他上場後，一如過往神勇，面對紅人9名打者，除了8下保送巴恩哈特(Tucker Barnhart)，其他8名打者全都被他K掉，順利守勝，進帳本季第4次救援成功。

過去後援最短局數飆8K的紀錄，由洋基後援投手戴維斯(Ron Davis)寫下；他1981年5月4日對天使，後援3局送出8K。以近年來說，則是藍迪強生(Randy Johnson)1996年8月13日4局飆8K為最佳。海德只用2.2局飆8K，達成從未有人做到的驚人成就。

(中時電子報)

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