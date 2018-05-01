「違紀參選」開除蔡仁堅黨籍 民進黨判賠1元

2018年05月01日 11:50 中時 王己由

前新竹市長蔡仁堅， 4年前回鍋登記參選新竹市長，民進黨中央評議委員會以「違紀參選」為由撤銷他的黨籍，他不服提起請求確認民進黨員資格存在勝訴確定後，認為當初被撤銷黨籍，已侵害他的黨員權、名譽權，另提告請求民進黨象徵性賠償1元並登報道歉。台灣高法院1日駁回民進黨上訴，維持一審須賠蔡1元判決。

民進黨中執會2014年8月，提名當時的市議員林智堅為新竹市長候選人，隔月蔡仁堅也投入新竹市長選戰，但遭中評會開除黨籍。蔡仁堅認為他是在黨內沒有合法提名程序情形下，才登記參選不是違紀參選，且中評會也無權進行除名處分，因此打官司確認他的民進黨籍存在。

蔡一審敗訴，上訴高院二審，認定民進黨未經全國黨代表大會就將蔡仁堅除名，違反民主原則，逆轉改判蔡勝訴，案經上訴三審持原判，蔡的民進黨黨籍存在確定。

蔡仁堅打贏黨籍官司後，認為民進黨開除他黨籍不但剝奪黨員權和被選舉權，還嚴重侵害他名譽，造成爭取選民支持和募款時，遭遇重重困難，因此提告求償1元，並在《中國時報》等四報頭版刊登道歉啟事1個月。

北院一審認定，民進黨對遵守做成除名處分的法定程序有過失，蔡喪失黨員資格，確實受有損害，判決應賠償１元，但蔡未能證明民進黨有何不法侵害名譽權的行為，因此不用登報道歉。案經上訴二審，高院維持原判。

(中時 )