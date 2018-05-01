真識貨！賊闖空門搜刮貴重物 得手300萬元

2018年05月01日 11:55 中時 郭韋綺

竊賊闖空門搜刮小豬撲滿、名牌包錶，得手300萬元。(郭韋綺翻攝)

高雄市鳥松區鳥松路一戶透天厝，懷疑遭竊賊潛入屋內搜掠，於是報警求助。警方經初步調查後，研判竊賊由屋後浴窗潛入，經黃姓女被害人點算後，發現屋內4隻名錶、1只名牌包及5隻小豬撲滿被竊走。

仁武分局鳥松分駐所員警到場調查，發現竊賊從房後浴室窗潛入屋內行竊，黃姓屋主經點算後，發現房內手錶收藏盒內七隻名錶少了4隻，包括勞力士2隻、franck muller 1隻、carreray carrere 1隻、gucci包1只、5隻小豬撲滿等財物被盜走，總值高達300萬元。

警方旋即調閱路口監視器，發現竊嫌於做案前騎乘紅色重機車來回案發地勘察現場，俟屋主外出拉下鐵捲門，徒步潛入屋後巷內，爬進浴室進入行竊，約20分鐘後背著一只包包離去。

警方查出洪姓男子渉有重嫌，隨即循線至渠住處查緝，於被害人住處附近發現洪嫌，旋即將渠逮捕，並從洪嫌身上取出失竊名錶4隻及新台幣3萬8仟元及gucci包等贓物。

警方偵詢時詢問洪嫌，為何手錶收藏盒內七隻名錶卻只竊走其中4隻，留下3只女用名錶。

洪嫌向警方供稱，不知另3隻女用錶也是價值不斐的名錶。為何會出現在住處附近；渠辯稱是要至被害人住處找被害人和解，另亦坦承曾於今年4月初闖入該處所行竊，得手8萬元，所竊來的錢都花費在阿嬤醫療費。全案依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )