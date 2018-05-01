賴政穎勤學自律 摘全國物理治療師高考榜首

2018年05月01日 12:18 中時 郭韋綺

物理治療師榜首在義守大學！物理治療系畢業生賴政穎首次參加國家高等考試全國物理治療師拿下最高成績考取狀元，一路堅持努力獲得回報，他開心地說，考取狀元對他來說是驚喜，也是一份特別的禮物，對於未來從事物理治療師更具信心。

賴政穎曾經前往北部與中部共4處醫療單位實習，其中包括台大醫院，歷練過骨科、神經科、小兒科與心肺科，「不同醫院的分科各有所長」，他強調，藉由實習過程多看多聽多學習，有助於課堂知識延伸與理論運用，無形中也強化國考實力。

其實他大四因家庭因素不得已休學半年，重回校園後即全心投入國考準備，1次就考取，賴政穎說這要歸功於老師陪伴與考前重點複習課，「我都會錄音回去重聽，並把老師講稿多次複習」。

除勤學多讀，時間管理也很重要，他自律要求早上７點起床、午睡１小時、晚上12點以前上床睡覺，每天下午固定觀看健身操教學影片、邊跟著運動半小時，念書時就把手機遠離身邊，絕不一心二用，確實貫徹的作息助他拿下好成績；目前他已在中部的診所執業，希望自己所學能幫助更多人。

物治系主任李新民表示，為強化應考能力，都會為學生進行國考複習教學，行之多年，期許應屆畢業生都能順利過關，這次賴政穎同學名列榜首全系師生同感光榮，一般通過國考後，多數會進入臨床一線工作，也有人開設物理治療所在就業職場展現專長。

(中時 )