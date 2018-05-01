臉書留言「媽媽的話」 母親節登上101跑馬燈

2018年05月01日 12:21 中時 郭家崴

台北101觀景台5月1日至5月底，推出五月孝親月購票優惠活動，家人陪同媽媽至觀景台參觀，媽媽可享免購票登頂優惠，並加贈森田藥粧面膜。（台北101提供）

台北101購物中心因應母親節在台北101 MALL粉絲團舉辦FB留言活動，並結合大樓外牆點燈，邀民眾回想媽媽的叮嚀，留下令人印象深刻的媽媽「神」叮嚀，有機會將媽媽的話秀上台北101，給難忘的回憶。

今（1日）至5月 6日上「台北101 MALL 台北101購物中心」粉絲團，按讚並參與指定貼文互動，可填寫媽媽叮嚀話語，含標點符號15個中文字，或是含標點符號30個英文字母，5月7日至10日選出最多101位幸運兒，5月12日、13日19:00至22:00pm於台北101 北面的59樓、60樓外牆輪播出現。詳洽：臉書粉絲專頁「TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心」。

此外，台北101觀景台從5月1日至5月底推出五月孝親月購票優惠活動，凡由家人陪同媽媽至觀景台參觀，媽媽可享免購票登頂優惠，並加碼贈送森田藥粧面膜。參觀完觀景台，還可選擇帶家人穿越古今雙地標，搭乘KKDAY EXPRSS直達專車，從101到故宮30分鐘即可抵達。

另，歡慶五一勞動節，今年首度與北市勞動局合作，針對持「職安卡」的勞工享觀景台全票7折優惠，今勞動節及平日再贈送台北101熱銷紀念品–101好水或粉蠟筆（二擇一）。

(中時 )